– Folk tenker i større eller mindre grad hele tida på at de burde trene, slutte å røyke eller på kostholdet. Nøkkelen er å finne ut hva som fungerer for dem, sier Chole Evans til den britiske avisen The Guardian.

Hun en av legene som gjennomførte et pilotprosjekt med såkalte «naturresepter».

– I tillegg har Shetland et fantastisk vakkert, vilt landskap, legger hun til.

Foreskriving av turruter skal være et supplement til tradisjonelle legemidler for pasienter som sliter med hjertesykdom, diabetes, stress, psykisk helse og andre sykdommer på de skotske øyene, skriver avisen.

Legene skal gi pasientene kalendre og lister over passende gåturer, som er samlet inn av en interesseorganisasjon for beskyttelse av fugler.

– Kan være sterkere enn piller

– VARMER LEGEHJERTET: Lege Wasim Zahid er begeistret for tanken på å organisere natur på resept i konkrete, håndfaste turruter for pasientene. Foto: Ole Kaland / NRK

– Det syns jeg er en kjempegod idé, som varmer legehjertet mitt, sier Wasim Zahid.

Han er spesialist i hjertesykdommer. Zahid er også kjent fra NRK-programmet «Hva feiler det deg?».

– Fysisk aktivitet er bra for en rekke lidelser som hjerte- lungesykdommer, diabetes, høyt blodtrykk og ikke minst psykiske lidelser.

– Det mange ikke er klar over, er at effekten av fysisk aktivitet er vel så sterk, og kanskje sterkere enn noen av de mest potente pillene vi har, sier Zahid.

– Mer enn løs anbefaling

Legen ønsker seg en liknende ordning i Norge, og tror mange leger med ham ville ha forskrevet naturresepter om ordninga ble satt i system.

– Fysisk aktivitet anbefaler vi hele tida, men det som er spesielt her er at det er organisert. Pasientene får utlevert forslag til ruter, steder de skal oppsøke for å se vakker natur. Det er mye mer enn en løs anbefaling. Det er konkret, håndfast og dermed lettere å følge for pasientene, tror Zahid.

Han ser for seg et samarbeid med Den Norske Turistforening (DNT) der de sammen legger opp bestemte turruter som er tilpasset ulike vanskelighetsnivåer og helsetilstander.

– Tror du pasientene vil gidde å følge opp?

– Det er jo legens utfordring. Jeg tror legen må motivere ved å fortelle hvor sterk effekten av fysisk aktivitet er, hvor potent det er som behandling. Det kan bidra til å motivere pasienten.

DNT: – Tar gjerne en prat

– Hvis man involverte leger i appen vår Ut.no, kunne man ha kartlagt fysisk tilstand og så tilpasset det til bestemte turruter i appen. Det tar vi gjerne en prat med legene om når ny versjon lanseres i desember, sier Mette Ø. Habberstad i DNT. Foto: arne sørenes / nrk

DNT sier til NRK at de gjerne samarbeider med legene for å se på hvordan en løsning med naturresepter kunne ha fungert i Norge.

– Det er i utgangspunktet folkehelse i alt vi driver med. Vi vet at de som er lite aktive, foretrekker å gå på tur hvis de skal begynne med noe, men at de trenger litt hjelp til ruter og antrekk, sier Mette Øines Habberstad.

Ifølge kommunikasjonssjefen finnes det allerede i dag 20.000 kilometer merka stier i fjellet og like mye i nærmiljøet.

– Vi er positive til alt som kan vise folk det som finnes i nærmiljøet der de bor, for det hverdagsturen som er det viktigste, sier Habberstad.

Nå arbeider DNT med å oppgradere appen og nettsida Ut.no, som skal hjelpe folk å finne turruta som passer for seg.

– Hvis man involverte leger i den, kunne man ha kartlagt fysisk tilstand og så tilpasset det til bestemte turruter i appen. Det tar vi gjerne en prat med legene om, sier Habberstad.