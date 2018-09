Det er den britiske avisen The Guardian som presenter de nye funnene. I et omfattende arbeid har resultatene fra 41 internasjonale undersøkelser blitt sammenlignet.

Konklusjonen er klar:

De som spiser usunn mat med mye fett og sukker har en betydelig større risiko for å få depresjoner.

Årsaken er et disse matvarer produserer såkalte inflammatoriske molekyler som transporteres til hjernen.

– De kan påvirke signalsubstanser som har innvirkning på vårt humør, sier en annen av forskerne bak studien, Camille Lassale fra University College London.

De konkluderer dermed med at det finnes en klar sammenheng mellom hva vi spiser og vår psykiske helse.

– Ikke helt sikre

Arnstein Mykletun, seniorforsker ved Nasjonalt folkehelseinstitutt sier at vi vitenskapelig ennå ikke er der at vi er helt sikre på sammenhengen.

Flere norske forskere er enige i at det er forskningsresultater som viser sammenheng mellom junkfood og depresjon, men det må tas forbehold.

Seniorforsker Arnstein Mykletun ved Nasjonal folkehelseinstitutt mener fortsatt det er usikkerhet knyttet til forskningen på depresjon. Foto: Roald, Berit / SCANPIX

– Andre bakenforliggende faktorer kan spille inn. Vi ser ofte at de som spiser sunt også lever sunt. Hvis du spiser frossen pizza, pommes frites og sukkerbrus som hovedingredienser i kostholdet ditt, er det også en viss risiko for depresjon, sier han til NRK.

Ønsker diett på resept

– Det finnes gode argumenter for at dietter bør anvendes som medisin mot psykiske depresjoner, sier Tasnime Akbaraly. Hun er forsker ved University College London.

Hun slår fast at dietter og kosthold bør kunne skrives ut som resepter til personer som sliter med psykiske problemer.

Det innebærer at personer som går i behandling for depresjoner like gjerne kan få kostholdsråd som antidepressive medikamenter.

– Dette er viktig, både for pasienten, men også for folkehelsen. Dette må ses i en sammenheng der vi vet at usunt kosthold er en av hovedårsakene til for tidlig død, samtidig som det også kan føre til alvorlige depresjoner, sier Akbaraly.

«Middelhavsdiett»

Studien er publisert i tidsskriftet Molecular Psychiatry og er basert på en kartlegging av internasjonale matvaner. Totalt deltok 32908 voksne personer fra Frankrike, Storbritannia, Spania, USA og Australia.

Forskningsresultatene viser også at enkelte dietter og kosthold kan bidra til å motvirke depresjoner.

I en egen undersøkelse, der 36566 voksne deltok, ble det også kartlagt hva som gir oss bedre psykisk helse.

Særlig trekkes det frem en såkalte middelhavsdietten. De som har et kosthold med mye fisk, frukt, nøtter og grønnsaker har en mindre risiko for å få depresjoner.

I denne dietten brukes det også rikelig med olivenolje, bønner, linser og det anbefales å drikke rødvin, ifølge The Daily Mail.

Sunt og grønt, sammen med fisk. det gir god, psykisk helse. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Middelhavsdietten skal bidra til at risikoen for å få depresjoner med en tredel.

Møtt med kritikk

Men det finnes dem som mener at konklusjonen som trekkes ut av studien ikke er riktig. Naveed Sattar fra University of Glasgow mener det også kan være andre sammenhenger.

– Det beviser bare at mennesker som er deprimerte også spiser mer usunt, sier han.

Jorunn Sundgot-Borgen er professor ved Seksjon for idrettsmedisinske fag, Norges idrettshøgskole. Hun er skeptisk til forskningsmetodene som er brukt. Foto: Holm, Morten / SCANPIX

Jorunn Sundgot-Borgen, professor ved Norges idrettshøgskole sier hun er i tvil om forskningsmetodene i disse studiene er gode nok.

– Jeg er ikke overrasket over at det viser en sammenheng mellom det å spise fett og sukker og å være deprimert. Likevel vet jeg ikke om det er brukt såkalte kontrollgrupper i disse omtalte studiene, derfor kan jeg ikke si om resultatene er til å stole på, sier Sundgot Borgen til NRK.