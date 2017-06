Trening etter teori kan få barn til å huske bedre

– Fysisk aktivitet kan forbedre barns hukommelse når man legger aktiviteten rett etter en læringssituasjon. Den største effekten får de når det er høy intensitet på treningen, sier lektor Jesper Lundbye-Jensen ved Institut for Idræt og Ernæring ved København Universitet.

Hvis barna trener før undervisning viser studier at det kan gjøre dem mer mottagelig for læring. Men hvis de derimot trener rett etterpå kan forskere se en positiv effekt på hukommelsen.

Lektor Jesper Lundbye-Jensen ved Institut for Idræt og Ernæring ved København Universitet. Foto: Center for Holdspil og Sundhed, Københavns Universitet

– Det ene er ikke mer riktig enn det andre, men den studien vi har gjort kan være et bidrag til de forskjellige mulighetene som ligger i planlegging av fysisk aktivitet for barn, sier Lundbye-Jensen til NRK.

Sillesitterne husket mindre

Forskerne har undersøkt effekten av fysisk aktivitet på 77 barn i tredje og fjerde klasse på en skole i København.

Barna ble delt inn i tre grupper. En gruppe spilte innebandy, en gruppe var på løpetur og en kontrollgruppe holdt seg i ro. For alle tre gruppene varte aktiviteten i 20 minutter, og før det hadde alle barna fått bryne seg på en arbeidsoppgave på PC. Oppgaven gikk ut på å følge figurer på en skjerm så presist som mulig ved å bruke musa.

En time etter oppgaven ble barna testet igjen for å se om de kunne huske hvordan de skulle gjennomføre oppgaven. Mens en uke etter at de gjorde oppgaven husket de barna som hadde vært fysisk aktive i gjennomsnitt ti prosent bedre enn side stillesittende klassekamerater.

Den første timen

Tidligere undersøkelser blant voksne har vist at denne effekten er mest positiv når pulsen er høy og når aktiviteten skjer med en gang etter man har lært noe.

– Hvis det går en time før man er fysisk aktiv er effekten på læringsutbytte mindre. Hvis det går to timer så er effekten nesten borte, sier Lundbye-Jensen.

Postdoktor Mia Keinänen, som blant annet har jobbet på Norges idrettshøgskole, har forsket på de positive effektene fysisk aktivitet har på hjernen. Hun mener at det ikke bare er kroppen som sovner ved inaktivitet, men at også hjernen fungerer mye dårligere.

Postdoktor Mia Keinänen fagområder er bevegelse, kognisjon og mobilisering. Foto: Privat

– Generelt så syns jeg at jo mer barn får bevege seg, jo bedre. Jeg er overbevist om at bevegelse påvirker læringen positivt, særlig hvis de får være utendørs. Oksygen og økt blodsirkulasjon har stimulerende effekt på mange av kroppens funksjoner.

Keinänen understreker at studiet ikke gir grunnlag for å si at trening kan ha en effekt på all type læring.

– Studien tar for seg motorisk læring. Basert på denne studien kan vi dermed ikke slå at fysisk aktivitet for eksempel kan bidra til å utvikle språkferdigheter, avslutter hun.