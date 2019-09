På «Edinburgh-plassen» sentralt i Hongkong samles skoleelever som streiker i dag. De frykter for framtiden. De er redd «den onde» skal komme å ta fra dem friheten og demokratiet. «Den onde» er myndighetene i Kina.

– De fleste på skolen støtter demonstrasjonene selv om det er kontroversielt, sier «Tse».

– Frykter å miste friheten

Ungdomsskoleelevene som NRK snakker med har munnbind foran ansiktene og vil ikke oppgi sine egentlige navn.

– Ja foreldrene mine støtter meg. De frykter at «lovens lange arm» skal komme til Hongkong. De er redd for at vi skal miste friheten vi har her, sier «Leung».

Daisy Lee er 14 år og sier at hun også har tillatelse fra foreldrene sine til å demonstrere. Hun vil ikke at NRK tar bilder av henne.

Ungdomsskolelever har tatt seg fri fra skolen for å demonstrere. Hun i midten kaller seg Alice og forteller til NRK at også skolelever må kjempe for frig\het og demokrati Foto: KJERSTI STRØMMEN / NRK

En av ungdomsskoleelevene som protesterer mot myndighetene i Beijing kaller seg «Alice». Hun stiller opp på bilde omkranset av skolevenninnene sine.

– Det er viktig at vi skoleelever deltar i aksjoner som andre i samfunnet, sier Alice til NRK på «Edinburgh-plassen» sentralt i Hongkong.

– Vi må også kjempe for demokratiet og friheten, fortsetter hun.

– Rett til å forsvare oss

I helgen var det igjen heftige sammenstøt mellom demonstranter og politi.

Hongkong har opplevd en av de mest voldelige helgene på de tre månedene demonstrasjonene mot myndighetene har pågått.

Aktivister satte blant fyr på veisperringer i nærheten av Hongkongs flyplass.

Ungdommene som NRK snakker med i Hongkong avviser at demonstrantene går for langt i ødeleggelser og vold.

– Vi støtter ikke vold. Vi vil ikke sloss. Men de som demonstrerer må får lov til å forsvare seg, sier «Tse».

– Demonstrasjonene var fredelige i starten, men de ble bare ignorert, fortsetter «Leung» som mener en tøffere måte å demonstrere på gjør at myndighetene må høre på kravene deres.

Tusener av skolelever og studenter deltar i protestene mot myndighetene i Beijing mandag. Foto: Tyrone Siu / Reuters

– Hva med dem som står bak ramponering og branner i helgen?

– Det er litt farlig. Men det er ikke demonstranter som har skadet folk, det er politiet, sier vennen «Leung». Han mener at litt mer voldelige demonstrasjoner er greit så lenge aktivistene ikke skader noen.

Aksjon rammet togene

Mandag morgen ble det kaos i morgenrushet i Hongkong da demonstranter satte i gang en ny form for protest.

De møtte opp ved en rekke togstasjoner i Hongkong, der de stilte seg opp ved togdører og hindret dem i å lukkes. Aksjonen førte til store forsinkelser i togtrafikken.

Demonstrantene krever generalstreik og universitetsstudenter har varslet nye opptøyer mandag ettermiddag.

Protestene i Hongkong er nå inne i sin 14. uke.