Demonstranter lammer buss- og togstasjon i Hongkong

Allerede tidlig søndag morgen Hongkong-tid samlet det seg en stor gruppe unge demonstranter ved hovedterminalene der ekspresstoget og busser til og fra den internasjonale flyplassen går ifra.

Nyhetsbyrået AP skriver at det skal ha gått ut en appell om å demonstrere på flyplassen. Demonstrantene skal også hatt planer om å forhindre trafikken til og fra flyplassen, ifølge myndighetene.

Regjeringen og flyplassledelsen besluttet derfor å innstille alle togavganger umiddelbart.

Demonstranter tente på veisperringer like ved flyplassen i Hongkong søndag. Foto: Vincent Yu / AP

Demonstrantene blokkerer også motorvegen ut til flyplassen, og mange passasjerer har derfor tatt beina fatt i håp om å rekke flyene som fortsatt går, melder CNN.

– Målet er å få stengt flyplassen for å få rettet søkelyset mot hva regjeringen og politiet gjør mot oss, sier en 20 år gammel demonstrant, som ikke ønsker å oppgi navnet sitt, til nyhetsbyrået Reuters.

Men enkelte observatører mener det kan føre til at demonstrantene mister støtte.

Reisende prøver å komme seg til flyplassen i Hongkong etter at flytoget ble innstilt og demonstranter har blokkert vegen. Foto: KAI PFAFFENBACH / Reuters

I august lammet demonstrasjoner så å si all flytrafikk til og fra Hongkong, med store sitt-ned-demonstrasjoner i avgangs- og ankomsthallene på flyplassen. Dette fikk også internasjonale ringvirkninger da flere hundre avganger og ankomster i to dager måtte kanselleres.

Fakta om Hongkong Ekspandér faktaboks Den tidligere britiske kolonien Hongkong består av en større halvøy og en rekke øyer sør i Kina og har omtrent 7,4 millioner innbyggere.

Hongkong har hatt delvis selvstyre siden territoriet ble tilbakeført til Kina i 1997, etter prinsippet «ett land – to systemer».

Det innebærer at Hongkong har sitt eget rettsvesen og lovgivende forsamling, samt større presse- og ytringsfrihet og i større grad en åpen markedsøkonomi. Hongkong har også egen valuta.

Beijing har ansvar for forsvars- og utenrikspolitikk og har vetorett når det kommer til endringer i det politiske systemet.

Et lovforslag som åpner for å utlevere borgere til rettsforfølgelse i Fastlands-Kina, utløste masseprotester 9. juni 2019.

Forslaget er utsatt inntil videre, men demonstrasjonene har fortsatt og utviklet seg til protester mot det sittende Hongkong-styret, kinesiske myndigheter og politivold.

Beijing har reagert med kraftige advarsler og trappet opp retorikken mot demonstrantene.

Carrie Lam har siden 2017 vært territoriets regjeringssjef. Hun ble valgt av en forsamling på knappe 1.200 medlemmer, som Kina har stor innflytelse over. Demonstrantene krever at hun går av. (NTB)

Ifølge beskjeden som togselskapet gir til de reisende er stansen et tiltak for å få kontroll med hvem som drar til flyplassen.

Politiet har sperret av flyplassterminalen for å hindre demonstrantene i å ta seg inn. De ble derfor henvist til å samle seg på parkeringsplassen utenfor.

Enkelte klarte likevel å snike seg innenfor sperringene, men ble raskt fjernet av politiet som er stasjonert både innenfor og utenfor stasjonen.

Et par hundre demonstranter har også samlet seg til en fredelig protest ved det britiske konsulatet.

Tåregass og vannkanoner

Lørdag marsjerte titusenvis mennesker under paraplyer gjennom gatene, til tross for at politiet hadde nedlagt forbud mot en planlagt stordemonstrasjon. Arrangementet skulle markere at det er fem år siden Kina besluttet å endre valgsystemet for å bi Beijing økt innflytelse over hvem som skal styre Hongkong.

Det startet fredelig, men stemningen ble raskt amper etter at en gruppe aktivister prøvde å fjerne barrikadene som var satt opp. Politiet tok i bruk tåregass og vannkanoner med blåfarget vann for å slå ned opptøyene.

Demonstrantene svarte med brannbomber, vannballonger og laserpenner.

Demonstrantene bygde barrikader de satte fyr på flere steder i Hongkong lørdag. Foto: Kjersti Strømmen / NRK

Sent lørdag kveld brukte politiet pepperspray og batonger mot passasjerer på en T-bane. Også tilfeldig forbipasserende skal ha blitt rammet.

Her angriper politiet i Hong Kong folk med batonger og pepperspray. Du trenger javascript for å se video. Her angriper politiet i Hong Kong folk med batonger og pepperspray.

En video av hendelsen førte til at demonstranter samlet seg på en T-banestasjon. Flere ble arrestert.

Ifølge politiet rykket de ut til T-banen etter meldinger om vold mot passasjerer fra demonstranter, melder BBC.

Et tidligere medlem i den lovgivende forsamlingen i Hongkong, Kwok Ka-ki, fordømmer politiets framgangsmåter lørdag.

– Politiet er en mobb med rettigheter, de har retten til å angripe og overfalle, sier han til nyhetsbyrået AFP.

Politiet gjorde flere arrestasjoner på en T-banestasjon lørdag kveld. Demonstranter oppsøkte stasjonen etter at en video der politiet brukte tåregass og batonger på T-banen ble spredd i sosiale medier. Foto: ANTHONY WALLACE / AFP

Amnesty International krever at volden mot sivile på T-banen i Hongkong blir etterforsket:

– Lørdagens vold mot politiet er ingen unnskyldning for å kunne fare fram som villmenn andre steder, sier de.

Frykter for demokratiske rettigheter

Demonstrasjonene i Hongkong startet for over tre måneder siden, som en protest mot en kontroversiell utleveringslov.

Loven åpnet fora t Hongkong kunne utlevere både egne og andre lands borgere som var mistenkt for lovbrudd til fastlands-Kina og rettsforfølgelse der.

Hongkongs politiske og administrative leder Carrie Lam har lovet å legge loven på is etter protestene, men demonstrantene krever at lovforslaget blir trukket tilbake på formelt vis.

I tillegg krever de en uavhengig gransking av politiets håndtering av demonstrasjonene, at myndighetene slutter å kalle demonstrantene for «opprørere» og at Lam trekker seg.

Demonstrantene krever også at de gamle løftene om at Hongkong-borgerne skal få velge sine egne ledere uten godkjenning fra det kinesiske kommunistpartiet innfris.

Uroen har ført til at antallet turister har stupt de siste ukene og varemesser er avlyst etter den første konjunkturnedgangen i Hongkong på et tiår.