Israelske tryggingsstyrkar har skote og drepe ein 17 år gamal palestinar i samanstøyt på den okkuperte Vestbredden.

Samanstøytane skjedde etter at israelske styrkar gjekk inn i landsbyen Silat al-Harithiya for å øydelegge husa til to palestinarar som sit fengsla.

Palestinarane blir anklaga for å ha opna eld mot ein bil i nærleiken av ein busetnad på Vestbredda og for å ha drepe ein busetjar i desember.

Palestinske ungdomar protesterer mot nye israelske busetnader. Her frå 11. februar rett utanfor byen Nablus. Foto: RANEEN SAWAFTA / Reuters

Fleire skadde

Tidlegare var det samanstøyt i Sheikh Jarrah i Jerusalem, der uro i fjor førte til ein 11 dagar lang krig mellom Israel og Hamas på Gazastripa.

Ifølgje det palestinske helsedepartementet, blei Muhammad Akram Ali Tahr drepen av skot i hovudet, skriv den israelske avisa Haaretz.

Dei melder også at minst 11 andre palestinarar blei skadde, to av dei alvorleg.

Ifølgje avisa blei dei israelske soldatane angripne med steinar og Molotov-cocktails. Då svara israelarane med å skyte skarpt.

Bilete frå uroa i desember, som blant anna førte til drapet på ein israelsk busetjar. Foto: JAAFAR ASHTIYEH / AFP

Tiltalt for drap

Det er høg spenning mellom busetjarar og palestinarar, og det har vore samanstøytar fleire stader dei siste dagane.

Blant anna i Sheikh Jarrah i aust-Jerusalem, der uroa i fjor førte til den 11 dagar lange krigen mellom Israel og Hamas på Gazastripa.

Konflikten mellom palestinarane og busetjarane har ført til dødsvald ved fleire høve den siste tida. Blant anna er tre unge palestinarar no tiltalt for drapet på busetjaren Yehuda Dimentman i desember.