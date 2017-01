Skal ha fått sauer og penger for Paris-terror

Fredag 13. november:

* Minst 129 mennesker blir drept i en rekke angrep: på fotballstadionet Stade de France, i konsertlokalet Bataclan og på kafeer og restauranter i Paris. Åtte gjerningsmenn er ifølge politiet involvert, sju blir drept. Terroren begynner kl. 21.20 og avsluttes når politiet stormer Bataclan ved 00.20-tiden.

* Rundt midnatt erklærer president François Hollande unntakstilstand og forsterket grensekontroll.

Lørdag 14. november:

* Belgiske Salah Abdeslam blir stoppet i en bil nær den belgiske grensen noen timer etter angrepet. To andre personer befinner seg også i bilen, ifølge nyhetsbyrået AP. Politiet sjekker Abdeslams papirer og lar ham kjøre videre, trass i at han alt er identifisert som eier av en Volkswagen Polo som var etterlatt på et av åstedene.

* Hollande slår fast at terrorangrepene ble begått av IS. IS påtar seg også selv ansvaret gjennom lydopptak og skriftlige meldinger på arabisk, fransk og engelsk lagt ut på nettet.

* Det innledes terroretterforskning også i Belgia. Fem personer blir pågrepet, blant annet i bydelen Molenbeek i Brussel. Broren til Salah Abdeslam er blant dem. Han blir sluppet fri mandag. En tredje bror, Brahim Abdeslam, sprengte seg i konsertlokalet Bataclan.

Søndag 15. november:

* Den første av de antatte gjerningsmennene blir identifisert som Omar Ismail Mostefai.

* En internasjonal arrestordre utstedes på Salah Abdeslam søndag ettermiddag.

* En stor folkemengde samler seg på Place de La Republique søndag kveld. Det bryter ut panikk på grunn smell, som viser seg å være fyrverkeri.

* Franske kampfly bomber mål i IS-hovedstaden Raqqa i Syria søndag kveld.

* Ytterligere tre andre antatte gjerningsmenn blir identifisert, men navnene blir ikke offentliggjort.

Mandag 16. november:

* Fransk politi gjennomfører 168 antiterroraksjoner rundt i landet natt til mandag. Aksjonene finner sted under unntakslovene og er ikke nødvendigvis knyttet direkte til Paris-angrepene. 23 personer blir pågrepet og 31 våpen beslaglagt, blant annet «fire krigsvåpen».

* Belgisk-marokkanske Abdelhamid Abaaoud (27) blir navngitt som hjernen bak Paris-angrepet. Han har vært i Syria, hvor han sluttet seg til IS.

* Over 100 belgiske politifolk gjennomfører en ny aksjon mot Molenbeek-bydelen i Brussel. Målet for aksjonen var Salah Abdeslam, men han blir ikke pågrepet.

Tirsdag 17. november:

* Franske myndigheter gjennomførte 128 antiterroraksjoner natt til tirsdag.

* Frankrike ber EU-landene om hjelp til militæroppdrag i utlandet.

* Regjeringen i Frankrike ber det statlige togselskapet SNCF vurdere å innføre samme sikkerhetskontroller på landets togstasjoner som ved flyplasser.

Onsdag 18. november:

* Politiet aksjonerer mot en leilighet i bydelen Saint-Denis nord i Paris. Tre personer dør, en kvinne som sprenger seg selv, og en mann. Åtte pågripes.

* Aksjonens mål var den antatte «hjernen» bak terrorangrepet, Abdelhamid Abaaoud. Regjeringen sier et nytt terrorangrep ble avverget gjennom aksjonen.

* Alle de åtte pågrepne er identifisert, men ikke de døde.

* Myndighetene opplyser at alle 129 som ble drept i terrorangrepet fredag, er identifisert.

Torsdag 19. november:

* Fransk politi etterlyser fransk-karibiske Mohamed Khoualed (19), mistenkt for å ha laget bombene som ble brukt i terrorangrepene i Paris, ifølge flere medier.

* Frankrike bekrefter at Abdelhamid Abaaoud ble drept i politiaksjonen onsdag.

* Den franske nasjonalforsamlingen godkjenner at unntakstilstanden utvides til tre måneder.

Fredag 20. november:

* Fransk påtalemyndighet bekrefter at det var tre personer som døde i Saint-Denis-aksjonen, og at den døde kvinnen er Hasna Aitboulahcen (26), Abaaouds kusine.