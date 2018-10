Det er flere grupperinger fra urbefolkningen på øygruppen som har kjempet mot byggingen. De mener fjellet teleskopet skal stå på er hellig, og at byggingen vil skjende det.

Nå har høyesterett i delstaten Hawaii sagt sitt. Konstruksjonsarbeidet kan fortsette. Det ble stanset i 2015 på grunn av protestene.

Teleskopet skal stå ferdig i 2027. Da vil det overgå alt vi har nå av astronomiske instrumenter.

– Det er en enormt viktig avgjørelse som legger et solid juridisk grunnlag for byggingen av dette banebrytende instrumentet, sier astronom Michael Balogh til Nature. Han skal være en av forskerne som skal bruke teleskopet.

VIL IKKE HA TELESKOPET DER: Demonstrantene blokkerte veien opp til fjellet i 2015 slik at byggingen ikke kunne fortsette. De tok saken til retten. Nå har høyesterett bestemt at demonstrantene ikke får viljen sin. Foto: Holly Johnson / AP

Samler enorme mengder lys

Kjernen i teleskopet er en gruppe speil som til sammen vil ha en diameter på tretti meter. Instrumentet heter derfor «Thirty Meter Telescope», eller bare TMT.

Det største vi har nå, er «Gran Telescopio Canarias» som har en speilgruppe på 10,4 meter. Det skarpeste øyet, er romteleskopet Hubble. TMT vil være ti ganger «skarpere» enn Hubble.

– Dette teleskopet vil gi oss enorme muligheter til å studere planeter rundt andre stjerner, skriver organisasjonen som skal bygge TMT.

LIGNER PÅ JORDEN: Dette er hvordan noen av de jordlignende planetene kan se ut. De kan ha liv på overflaten og vil bli studert av astronomene når de får kraftigere teleskoper. Foto: Wendy Stenzel / Nasa

Kan måle atmosfæren

Det er nå funnet flere tusen planeter som går i bane rundt andre stjerne. Flere av disse «exoplanetene» er nær tvillinger av jorden. De vil bli prioriterte mål for det nye teleskopet.

– Det kan måle oksygen i atmosfæren til jordlignende planeter, melder den amerikanske vitenskapskomiteen. Det skriver Astronomy Now.

På jorden er det levende organismer som sørger for at det er oksygen i atmosfæren.

Vi mennesker sørger for at det også er andre gasser i luften vi puster. Våre fabrikker slipper ut forurensing som sannsynligvis er unike for industrielle sivilisasjoner.

Den amerikanske romfartsadministrasjonen Nasa er i gang med å planlegge for hvordan slike kunstige utslipp på «exoplaneter» kan oppdages med de nye instrumentene som kommer.

SÅ STORE ER DE: Dette er tegninger av speilene og speilgruppene i de nåværende og de kommende teleskopene. Foto: Wikimedia/Cmglee

Større på vei

Giganten TMT vil bare bli ett av teleskopene i en ny generasjon. Slike generasjoner kommer regelmessig når teknologien åpner for å bygge dem.

En begrensning har også alltid vært økonomi.

Det er på grunn av pengene at «Overwhelmingly Large Telescope» ikke blir bygd. Det var et planlagt monster med en speilgruppe på hundre meter.

Det som er under bygging, er lillebror «Extremely Large Telescope». Det vil bli større enn TMT og kan gi enda bedre observasjoner av «exoplaneter».

Det som også kommer snart, og det før noen av de andre, er det nye og større romteleskopet. «James Webb Space Telescope» skal ut i rommet i 2021 og vil gi astronomene unike muligheter.