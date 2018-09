Skal lete etter teknologiske romvesen

Arbeidet i forbindelse med leteaksjonen er i startfasen. Det pågår nå et seminar i Houston, Texas der ekspertene skal utarbeide detaljene.

Tankegangen er at romvesen som studerer jorden, vil være i stand til å oppdage vår sivilisasjon, så vi burde være i stand til å oppdage dem.

Du kan følge seminaret direkte med denne lenken. Den er aktiv under normal arbeidstid i USA.

Forurensing

En mulig fremgangsmåte, er å studere atmosfæren til planeter. Det er funnet flere tusen såkalte exo-planeter i bane rundt andre stjerner enn solen.

Noen av dem er nær kopier av jorden. Det vil si at de er omtrent like store, og får omtrent like mye energi fra sin stjerne som jorden.

KAN SE ATMOSFÆREN: Romfergen Endeavour med lagene i jordens atmosfære i bakgrunnen. Lyset som går gjennom atmosfæren forteller oss hva den inneholder. Foto: Nasa

Dersom det blir funnet forurensing i disse atmosfærene som hos oss stammer fra industrielle prosesser, så er det en indikasjon på at det finnes en teknologisk sivilisasjon der.

En annen fremgangsmåte er å lete etter modulerte radiosignaler. Det vil tyde på en kunstig kilde, og er et sikkert tegn på bruk av teknologi.

LYSENDE PLANET OM NATTEN: Bildet viser noe av det lyset som jorden slipper ut i verdensrommet om natten. Det kan bli mulig å fange opp slikt lys fra en fremmed klode med en teknologisk sivilisasjon. Foto: Nasa/ISS

Kunstige strukturer

Dersom de fremmede sivilisasjonene er langt foran oss teknologisk, så vil det kanskje være mulig å oppdage det de bygger.

Et slikt byggverk, kan være variasjoner av det som kalles Dyson-sfærer.

Det er enormt store konstruksjoner ute i rommet som fanger opp energi fra en stjerne.

KUNSTIG STRUKTUR: En tenkt konstruksjon rundt en annen stjerne. Dette er en kunstners visjon av det som kalles en ring-verden. Foto: Todd Vance / Wikimedia

En fullstendig Dyson-sfære vil være som et skall rundt stjernen. Da kan varmen fra skallet oppdages.

En ufullstendig Dyson-sfære, vil bare delvis dekke stjernen. Da kan den oppdages med at lyset fra stjernen varierer i styrke.

Astronomene trodde på et tidspunkt at de kanskje hadde oppdaget noe slikt. Den oppdagelsen virker meget usannsynlig nå.

KAN SE PÅ EXOPLANETER: Byggingen av Extremely Large Telescope er i gang. Det vil bli et viktig verktøy i letingen etter avanserte sivilisasjoner på andre planeter. Foto: ESO/L. Calçada

Bedre utstyr

Det er flere grunner til at Nasa igjen har fått interesse for en slik jakt.

Romteleskopet Kepler har vist at det sannsynligvis finnes planeter rundt de aller fleste stjerner.

Teleskopet har også gitt astronomene flere gode kandidater for intensive studier.

Det kommer snart teleskoper som vil gjøre detaljerte undersøkelser mulig.

ENORMT ØYE I VERDENSROMMET: Speilet til James Webb Space Telescope. Det vil kunne fange opp lys som har passert gjennom atmosfæren til exoplaneter. Da vil det være mulig å analysere gassene i atmosfærene. Foto: Nasa

Ett av dem er James Webb Space Telescope som vil kunne undersøke atmosfæren til exoplaneter. Den skal etter planen opp i rommet i mars 2021.

Andre verktøy er de enormt store bakkebaserte teleskopene Gigant Magellan Telescope, Extremely Large Telescope og Thirty Meter Telescope.

Det meget store radioteleskopet Square Kilometre Array kan, når det er ferdig utbygd, brukes til å lete etter radiosignaler.

Spørsmålet er om det er noe der ute vi kan finne. Det kan vi ikke vite.