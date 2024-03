Sju rakettar traff gigantdam i Ukraina – Russland trappar opp krigen

Bilete frå det som heiter Dnipro vasskraftverk i Zaporizjzja viser at det russiske angrepet mot anlegget har vore svært omfattande.

Det brann i morgontimanene i kraftverket som ligg under sjølve dammen, og det var også brannar oppe på vegen som går over det gigantiske anlegget.

Ein trolleybuss står i brann på vegen som går over dammen i Zaporizjzja. Foto: Ukrainska Pravda

Ein trolleybuss ble også truffet og kom i brann. Ukrainske medie meldar no at den 62 år gamle sjåføren miste livet, men at det elles ikkje var passasjerar på bussen.

Ein åtte år gammel jente og hennar far på 35 vart drepne som en følgje av angrepet på Zaporizjzjia i dag opplyser sjefen for den militære administrasjonen i området Ivan Federov.

Sju rakettar traff anlegget

Det ukrainske forsvaret seier fredag ettermidag at sju rakettar traff kraftverket i Zaporizjzjia.

Det skal ikkje vere umiddelbar fare for at sjølve dammen skal breste.

Dnipro-dammen og kraftverket under er det største vannkraftverket i Ukraina.

Det var bygga på slutten av 1920-talet, men var sterkt øydelagt under 2. verdenskrig.

På 1950-talet ble det tatt i bruk igjen og har seinare vore modernisert fleire gonger.

Dette bilete er tatt ovenfor dammen i Zaporizjzjia, etter dagens russiske angrep. Foto: Reuters

Fryktar for kjernekraftverk

Også straumforsyninga til kjernekraftverket i Zaporizjzja skal vere ramma. Ein av dei to straumkablane inn til kraftverket er kutta.

Kraftverket litt på russisk-okkupert område sørvest frå Zaporizjzja by.

– Situasjonen er ekstremt farleg, og vi risikerer han kan utløyse ein naudssituasjon, seier det ukrainske kjernekraftselskapet Energoatom.

Dersom den siste straumlinja skulle bli kutta, og kraftverket blir straumlaust, fryktar selskapet for tryggleiken ved kraftverket.

Kraftforsyninga til kjernekraftverket i Zaporizjzja skal vere ramma i eit russisk angrep natt til fredag. Foto: OLGA MALTSEVA / AFP

– Fienden gjennomførte det største angrepet mot ukrainske energiforsyninga i nyare tid, sa den ukrainske energiministeren Herman Halusjtsjenko, ifølge AFP.

Også Ukrainas nest største by Kharkiv har vore angripen. Byen er no heilt utan strøm og vatn seier ordfører Igor Terekhov i en videomelding på sosiale medie.

Angrepa mot denne transformatorstasjonen i Kharkiv har lamma elektrisitetsforsyninga i millionbyen. Foto: Reuters

Ukrainske styresmakter seier minst fem personar vart drepne i dagens angrep, 15 skada.

Kreml – Vi er i krig

Pressetalsmann for den russiske presidenten Vladimir Putin Dmitrij Peskov seier fredags føremiddag at Russland no er i ein krigslignande tilstand i Ukraina, grunna den vestlege støtta til landet..

Tidlegare har russiske styresmakter kalla det fullskala-angrepet som starta 24. februar 2022 for ein spesialoperasjon.

Russiske styresmaktar seier angrepa i dag er ein hevn for at Ukraina den siste tida i aukande grad har angripe mål inne i Russland.

Russiske frivillige som slost på ukrainsk side, har også gått inn i Belgorod og Kursk fylke sørvest i Russland.

Zelenskyj – målretta angrep

Det ukrainske luftforsvaret seier dei skaut ned 92 av 151 rakettar og dronar som blei skotne i det omfattande russiske angrepet mot Ukraina.

Minst to er drepne og 14 skadde i angrepet, melder Reuters.

Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyj kallar bombinga natt til fredag for målretta.

– Verda ser måla til russiske terroristar klart og tydeleg: kraftverk og kraftlinjer, ei demning, vanlege bustadbygg, til og med ein elektrisk buss, skriv han på meldingstenesta Telegram.

Ifølge ei melding frå presidentens kontor er over ein million ukrainarar utan straum etter angrepet natt til fredag, melder Reuters.