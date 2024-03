Ifølge AFP pågår det fremdeles kamper mellom de russiske frivillige som kjemper for Ukraina og russiske styrker i to russiske grenseregioner.

Det er tre grupperinger som alle kaller seg russiske frivillige som på sosiale medier sier at de har gått til aksjon inn i Russland.

Legionen for et fritt Russland og Den sibirske bataljonen sier at de begge har krysset grensen. I tillegg skal Det russiske frivillighetskorps ha gått inn i Russland.

Tirsdag ettermiddag hevder en av gruppene at de har tatt kontroll over landdsbyen Tjotkino og at de russiske styrkene der har trukket seg unna.

De sier at de gjennomfører angrepet som en markering mot det de mener er den russiske presidenten Vladimir Putins forsøk på å ødelegge Russland, og det de kaller for hans meningsløse krig mot Ukraina.

EGET FLAGG. Legionen for et fritt Russland er svært aktiv på sosiale medier, og har blant annet lagt ut dette bildet med sitt eget banner. Foto: AP

Oppfordrer til å ignorere presidentvalget

– Vi skal ta vårt land tilbake centimeter for centimeter, sier en talsperson for legionen for et fritt Russland i en appell til det russiske folk.

Angrepene skal ha skjedd inn i Belgorod og Kursk fylker. De grenser til Kharkiv og Sumy fylker i Ukraina.

ANGREP FLRE STEDRE. De russiske frivillige skal ha gått inn i Russland i Kursk og Belgorod fylker.

Den sibirske bataljonen har lagt ut en video der en av deres soldater oppfordrer russere til å ignorere presidentvalget i Russland.

Også russiske militærbloggere med gode kontakter i det russiske forsvaret bekrefter angrepet fra de russiske frivillige. De blir betegnet som instrumenter for den ukrainske etterretningstjenesten SBU.

Også i mai 2023 var det et lignede større angrep av russiske frivillige i samme område.

Ukraina hevder de ikke er innblandet

Andrij Jusov, som er talsperson for den ukrainske etterretningstjenesten, bekrefter overfor TV-kanalen Ukraina 24 at de russiske grupperingen har satt i gang et angrep. Han sier at dette skjer uten ukrainsk innblanding.

Likevel kan man se at en av de russiske frivillige som har lagt ut en video har en uniform med et ukrainsk flagg på.

Noen av de frivillige russerne som slåss på Ukrainsk side har tidligere hatt forbindelser med høyreorienterte grupperinger med klarere fascistiske trekk.

Men det store flertallet sier de slåss for å få til en endring i de ser på som et stadig mer autoritært og diktatorisk Russland.

Den russiske sikkerhetstjenesten FSB har ansvaret for grensevaktholdet i Russland. De bekrefter at det har vært et angrep inn i Belgorod og Kursk fylker, men sier at dette er slått tilbake.

ANGREPET. Også fylkesadministrasjonen i Belgorod skal være angrepet. Dette er et bilde som guvernøren i fylket har sendt ut og viser skadene etter det som skal være et ukrainsk droneangrep. Foto: Guvernøren i Belgorod/Telegram

Ifølge nyhetsbyrået RIA bekrefter også guvernøren Roman Staravoit angrepet. Også han mener angrepet nå er slått tilbake.

Men samtidig har han sendt ut bilder som viser skader på fylkeadministrsjonen i Belgorod, etter det som skal ha vært et ukrainsk droneangrep.

I nabofylket Kursk stenger nå myndighetene skolene og går over til fjernundervisning på grunn av sikkerhetssituasjonen i området.

Små grupper – men problematisk for Putin

Angrepet kan tolkes som en politisk markering for å skape uro i Russland foran presidentvalget på søndag.

De russiske frivillige gruppene som slåss på ukrainsk side er relativt små. De har ikke utstyr og kampkraft til større angrep i Russland.

Sittende president Vladimir Putin kommer etter alle solemerker til å bli gjenvalgt. Det finnes ikke reelle motkandidater.

Putin innkasserte en militær seier da russiske styrker i februar tok kontroll over byen Avdijivka i Donetsk fylke i Ukraina.

Men det at russiske frivillige på denne måten går til angrep inn i Russland samtidig som Ukraina i natt gjennomførte flere store angrep på oljeraffinerier rundt i Russland, forteller at krigen nå i økende grad også skjer på russisk jord.