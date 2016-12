Siste julehilsen fra familien Obama

Presidentfamilien har allerede reist på juleferie til Hawaii, men i dag publiserte Det hvite hus den årlige julehilsenen fra herr og fru Obama.

– God jul alle sammen. En av de beste tingene med julen er å tilbringe tid sammen med de spesielle menneskene i livet ditt. Og for meg betyr det å få hjelp til den årlige juletalen av min beste venn, innleder Barack Obama.

– Tatt i betraktning hvordan hvor første juletale gikk, innså jeg at Barack trenger all den hjelpen han kan få, sier Michelle Obama.

Videoen klipper så til parets første jul i Det hvite hus hvor presidenten får latterkrampe under innspillingen av talen.

Tilbakeblikk

Michelle Obama sier det har vært et privilegium å få feire jul i presidentboligen de siste åtte årene, og at de gjennom de årene har hatt en halv millioner gjester på besøk og kjøkkensjefene har bakt over 200.000 julekaker.

– Og Barack har servert det amerikanske folk utallige pappavitser, sier førstedamen.

Barack oppsummerer deretter alt han har fått til i årene som commander in chief. Alt fra helseforsikring til millioner av amerikanere, til klimaavtalen i Paris.

– Landet vårt er på så mange nivåer sterkere og mer velstående enn da vi først kom hit. Jeg håper at vi skal bygge på denne utviklingen i årene som kommer, sier Obama.

Kristne verdier

Obama benytter også anledningen til å sende en spesiell hilsen til landets soldater, og snakket om juleevangeliet.

– Ideen om at vi skal ta vare på andre og behandle andre som vi selv vil at de skal behandle oss. At vi bryr oss om de syke, gir mat til de sultne og tar imot fremmede samme hvor de kommer fra eller hva slags religion de har.

– Dette er verdier som ikke bare leder min kristne familie, men også jøder, muslimer, ateister og alle andre amerikanere, sier Obama som på vegne av familien og hundene ønsker alle landsmenn god jul og godt nyttår.