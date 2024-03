Pengene skylder ekspresidenten etter en dom i en sivil bedragerisak i New York.

Klarer ikke Trump å betale, kan myndigheten i New York ta nødvendig skritt for å sikre seg pengene.

Statsadvokaten i New York, Letitia James, kan blant annet ta beslag i eiendommer og fryse bankkontoene til Trump, Ifølge New York Times.

BESLAG: Statsadvokat i New York, Letitia James, under en pressekonferanse om Trump-saken. James kan ta beslag i eiendommene til Trump. Foto: Bebeto Matthews / AP

Skal ha overdrevet verdiene

Den tidligere presidenten mener han ikke har gjort noe galt.

– Disse venstreradikale galningene og kommunistene ber meg betale en latterlig, og helt uhørt bot på over 450 000 000 dollar bare fordi de så et tilsvarende beløp på bankkontoen min, skiver Trump på sitt eget sosiale medium Truth Social.

VALGMØTE: Donald Trump fortsetter valgkampen til tross for sine rettslige problemer. Bildet er fra et valgkampmøte 16.mars. Foto: KAMIL KRZACZYNSKI / AFP

Trump må legge frem en finansiell garanti, som tilsvarer nesten 5 milliarder kroner, på grunn av en dom i en sivil bedragerisak.

Dommen i sivilsaken handler om at Trump skal ha overdrevet nettoverdien på formue og eiendommer for å lure långivere.

New Yorks statsadvokat anklaget Trump og hans familiebedrifter for å overdrive verdien med 3,6 milliarder dollar i året over et tiår, med formål om å få høyere lån.

Har han pengene?

Om ekspresidenten klarer å bevise at han har så mye penger som kreves er usikkert. Trump kan finne en eller flere private givere som kan hjelpe han med betalingen, skriver CNN.

– Trump Tower er mitt, dere får aldri ta beslag i min eiendom.

Det skriver Donald Trump i en e-post til sine tilhengere i helgen. Videre i e-posten ber han om at støttespillerne gir han penger umiddelbart.

30 forskjellige forsikringsselskaper skal ha sagt nei til å garantere for boten, ifølge advokatene til Trump.

Bilde av Donald Trumps golfbane i Westchester County, New York. Dette er en av eiendommene som trolig kan bli tatt i beslag om Trump ikke klarer å legge frem en finansiell garanti, ifølge CNN. Bilde av inngangen til Donald Trumps golfbane i Westchester County, New York. Dette er en av eiendommene som trolig kan bli tatt i beslag om Trump ikke klarer å legge frem en finansiell garanti, ifølge CNN. Bilde av eiendommen til ekspresidenten i Seven Springs, New York. Dette er en av eiendommene som trolig kan bli tatt i beslag om Trump ikke klarer å legge frem en finansiell garanti, ifølge CNN.

Ifølge CNN har statsadvokaten i New York allerede send inn rettsdokumenter som viser hvilke eiendommer som eventuelt kan bli tatt i beslag.

Trumps eiendom i Seven Springs og golfbane i Westchester County, begge i New York, skal være de første eiendommene som kan bli tatt.

Det er mulig at Trump vinner frem med en anke. Da kan han få utsatt betalingsfristen, eller redusert summen.

Hysjpengesaken

Ikke nok med at han må fremlegge en finansiell garanti på en stor sum, Trump må også møte i en høring mandag.

Klokka 15.00 norsk tid starter høringen i hysjpengesaken. Rettssaken skulle i utgangspunktet begynt mandag, men er utsatt fordi Trumps team har anket bevisførselen til aktoratet.

BETALT: Skuespilleren Stormy Daniels hadde et forhold til Trump. Hun ble betalt for å ikke snakke om det. Foto: Markus Schreiber / AP

Den såkalte hysjpengesaken handler om pengene han betalte til pornoskuespilleren Stormy Daniels før presidentvalget i 2016.

Høringen mandag kan gi svar på når den første straffesaken mot ekspresidenten kan starte.

Aldri før har en president, verken sittende eller tidligere, blitt stilt for en amerikansk domstol i en straffesak.