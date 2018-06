– Det er klart vi er spente, men det er gjort gode sikkerhetsvurderinger før vi drar. Først og fremst reiser vi fordi vi ønsker å oppnå gode resultater og tror dette kan være et viktig bidrag i arbeidet mot ebolautbruddet som er nå, sier Carl Christensen til NRK.

Christensen jobber til daglig i ambulansetjenesten ved Oslo universitetssykehus, men han reiser søndag kveld som del av en gruppe på tre norske spesialister til den Demokratiske republikken Kongo.

Med seg har de tre norskutviklede transportkuvøser. Disse er lufttette, og vil gjøre transporten av ebolasmittede pasienter til sykehus tryggere.

– Det som er spesielt med denne er at vi kan overvåke og behandle pasienten uten å være i direkte fysisk kontakt, sier Carl Christensen.

Kan gi behandling under transport

Kuvøsene har flere åpninger som gjør at helsepersonell kan gi både behandling, medisiner og vann under transporten.

Christensen og de andre i det norske teamet skal blant annet gi lokalt helsepersonell opplæring i hvordan kuvøsene brukes.

– Nå reiser vi ned for å møte helsepersonell som jobber med smittevern, så dette blir et supplement til det viktige arbeidet de allerede gjør.

I første omgang reiser nordmennene ned for 14 dager. De tre kuvøsene de tar med seg doneres og blir igjen.

Starter vaksinasjoner

Nærmere 700 mennesker er nå vaksinert mot den dødelige blødningsfeberen ebola i Kongo, opplyser helsedepartementet i landet. Vaksinasjonene har funnet sted i områder der det dødelige viruset er påvist.

Ifølge visedirektøren for beredskap i Verdens helseorganisasjon (WHO), Peter Salama, er det hittil påvist 57 tilfeller av ebola hittil i år, inkludert 25 dødsfall som følge av ebolasmitte.

Norge bevilget for en drøy uke siden 10 millioner kroner til WHO og deres arbeid med å bekjempe ebola i den Demokratiske republikken Kongo.

– Norge har som et av få land i verden tilgjengelig utstyr og kompetanse for sikker transport av pasienter med høy risiko for smitte. Regjeringen har derfor besluttet å donere utstyr og sette sammen team for opplæring av personell, sa helseminister Bent Høie (H) da han kunngjorde bevilgningen.

Flere ebolautbrudd de siste årene

Det har vært flere bølger av ebolasmitte i flere afrikanske land. De første kjente tilfellene av ebolasmitte var i 1976 i deler av det som nå er Sør-Sudan og den Demokratiske republikken Kongo.

Ebolaepidemien i årene 2013 til 2015 tok livet av 11.300 mennesker i de tre vestafrikanske landene Guinea, Sierra Leone og Liberia.

Smitten spredde seg svært raskt, og på det verste anslo myndighetene i Sierra Leone at om lag fem personer ble smittet hver time.

Ebolaviruset smitter svært lett. Her blir en hjelpearbeider i beskyttelsesdrakt i Sierra Leone desinfisert. Bildet er fra 2014. Foto: Røde Kors

Norsk helsearbeider overlevde smitte

Under det forrige store ebolautbruddet reiste flere norske helsearbeidere til de rammede landene for å hjelpe til.

Blant disse var da 30 år gamle Silje Lehne Michalsen. Hun ble smittet av ebola i Sierra Leone, men overlevde etter å ha fått behandling i Norge.

Etter dager i fullstendig isolasjon på sykehus i Norge ble hun erklært fri for ebolasmitte.