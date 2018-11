Uønsket seksuell oppmerksomhet og vold er så vanlig at det er blitt akseptert som en del av livet, ifølge menneskerettighetsorganisasjonen.

Det er ingen tiltak for å forebygge overgrep. Ofrene blir ikke fulgt opp, ifølge rapporten. Når en mann i en maktposisjon «tafser på en kvinne», har de ikke noe annet valg enn å føye seg, skriver Human Rights Watch.

Direktør i Human Rights Watch, Kenneth Roth, la fram rapporten om seksuelle overgrep i Nord-Korea sammen med Lee So Yeon, som driver sin egen eksilorganisasjon for å støtte kvinner i Nord-Korea. Foto: ED JONES / AFP

106 nordkoreanere som har flyktet fra landet er intervjuet. De har bidratt med detaljert dokumentasjon på voldtekt og overgrep.

Uniform gir makt

Kvinnene forteller at overgripere ofte har en offisiell rolle og bærer uniform. De er fengselsvakter, politi og soldater. Men også konduktører på togene og vakter på markedene, er blant dem som ofte forgriper seg, ifølge kvinnene.

– Høyere offiserer tok kvinner som tjenestegjorde i det militæret på brystene eller hoftene. De stakk hendene inn under klærne deres, sier Lee So Yeon.

Offiserer i den nordkoreanske hæren foran portretter av landets tidligere ledere, Kim Il Sung and Kim Jong. Foto: DANISH SIDDIQUI / Reuters

Hun har en fortid som sersjant i den nordkoreanske hæren. Nå la hun fram rapporten sammen med Human Rights Watch. Etter at hun flyktet til Sør-Korea i 2008 har hun drevet eksilorganisasjonen «New Korea Women's Union», for å støtte kvinner i Nord-Korea.

– Den gang opplevde vi det som om kvinnene ble satt ekstra pris på av våre overordnede, hvis de ble utsatt for slikt, sier Lee So Yeon.

Andre nordkoreanske kvinner i eksil, sier til nyhetsbyrået AP at de ikke engang var klar over hva som burde regnes som seksuelle overgrep da de bodde i Nord-Korea.

En gruppe kvinnelige nordkoreanske soldater patruljerer langs Yalu-elva nær grensen mot Kina. Foto: JACKY CHEN / Reuters

Og rapporten har fått tittelen «Du gråter om natten, men vet ikke hvorfor».

Lee So Yeon forteller mer om sin bakgrunn til Public Radio International (PRI).

Anmeldelse kan føre til nye overgrep

– Seksuell vold i Nord-Korea er en hemmelighet som blir tolerert, sier Kenneth Roth, administrerende direktør i Human Rights Watch.

Han forteller at kvinnene forblir tause fordi de lever under et diktatur. Nord-Korea er et ekstremt patriarkalsk samfunn, der mange kvinner føler seg maktesløse og skamfulle over å ha blitt utsatt for overgrep, ifølge rapporten fra HRW.

Kenneth Roth, direktør for Human Rights Watch. la fram rapporten "Du gråter om natten, men vet ikke hvorfor". Foto: Lee Jin-man / AP

Klager kvinnene kan de risikere å bli utsatt nye overgrep, mer vold, kanskje også nærgående overvåkning, fengsel og tvangsarbeid.

Kvinner som er intervjuet sier at politiet ikke anser seksuelle overgrep som alvorlige forbrytelser og at anmeldelse er nærmest utenkelig.

Blir kvinner i Nord-Korea utsatt for overgrep holder de seg tause, ifølge rapporten til Human Rights Watch. Disse kvinnene krysser et jernbanespor ved byen Nampo, vest i Nord-Korea. Foto: Wong Maye-E / AP

Regimet selv omtaler landet som et sosialistisk paradis. I en offisiell uttalelse fra 2016 heter det at enhver kvinne i Nord-Korea er «høyt verdsatt og respektert» og kvinner kan leve «verdifulle liv som heltinner i sin tid», skriver AP.

Atomvåpenforhandlinger hjelper ikke

– Sjansen er liten for at forholdene raskt kan bli bedre, sier analytiker Cho Han Bum ved Sør-Koreas Institutt for nasjonal gjenforening.

Nå pågår en diplomatiske offensiv for å få til atomnedrustning, men verken sørkoreanske eller amerikanske forhandlere har gått offentlig ut og kritisert brudd på menneskerettighetene i Nord-Korea.

– Derfor er det beste vi kan håpe på at det ikke blir verre, sier Ho Han Bum.