Seks nordmenn anholdt under svensk nazi-demonstrasjon

– Jeg kan bekrefte at seks nordmenn ble tatt inn av politiet i forbindelse med demonstrasjonene i Kungälv for å utrede om de skulle utvises fra Sverige, sier etterforskningsleder Caroline Holmkvist i svensk politis region Väst til NRK.

– Var disse personene blant motdemonstrantene eller blant den planlagte demonstrasjonen til Den nordiske motstandsbevegelsen?

– Det var personer fra begge grupperinger, svarer etterforskningslederen.

Flere av dem er ennå ikke sluppet fri torsdag ettermiddag, opplyser etterforskningslederen.

Tettstedet Kungälv like nord for Göteborg ble 1. mai preget av demonstrasjonen til den nazistiske organisasjonen Den nordiske motstandsbevegelsen.

Rundt 250 nazister marsjerte gjennom gatene, og ble møtt av et stort antall motdemonstranter. Blant nazistene observerte NRK minst 12 nordmenn.

Kastet stein og slo med stokker

I løpet av dagen kom det til kraftige sammenstøt mellom både motdemonstranter, politiet og nazistene som hadde møtt opp. Politiet i Sverige har tidligere opplyst at flere ble tatt inn for vold og trusler mot politiet, voldelige sammenstøt og hatefulle ytringer.

Etter det NRK erfarer tilhører fire av de anholdte et venstreekstremt miljø, og hadde reist til Sverige for å delta i motdemonstrasjoner. To av dem skal ha blitt bortvist fra Sverige, og de to andre skal ha blitt løslatt raskt.

I dét demonstrasjonstoget fra Den nordiske motstandsbevegelsen kom inn mot torget der de skulle holde taler smalt det i røykgranater og knallskudd, og motdemonstranter forsøkte å bryte politiets barrierer. Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

Under demonstrasjonene 1. mai kunne NRK observere hvordan det både ble kastet stein og knallskudd fra venstreekstreme motdemonstranter, og hvordan nazistene gikk løs på politiet med skjold og stokker.

Om det er nordmenn som har fått formell status som mistenkt kan politiet i Sverige ennå ikke si.

Etterforskningslederen i Sverige opplyser at antallet mistenkte og involverte i ulovligheter kan endre seg etter hvert som de undersøker det som skjedde fordi de nå gjennomgår store mengder video- og bildemateriale fra sammenstøtene.

Det pågår nå elleve formelle politisaker etter hendelsene i Kungälv.

Blant dem er to voldsomme sammenstøt, og én nazist er arrestert og siktet for å ha sparket politifolk, skriver Expressen.

Da nazistene var på vei tilbake til bilene sine valgte politiet å omringe dem med biler for å kunne anholde rundt 25 personer. Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

PST: – Godt kjent med hvem som ble anholdt

Både den nazistiske organisasjonen Den nordiske motstandsbevegelsen og venstreekstreme som deltok i motdemonstrasjonene er knyttet til miljøer som i stor grad er aktive både i Norge og Sverige.

PST opplyser til NRK at de har et tett og godt samarbeid med sine nordiske kolleger om denne typen saker.

– Vi er derfor godt orientert om hvem som er anholdt i forbindelse med hendelsene 1. mai i Sverige, sier kommunikasjonsrådgiver Annett Aamodt i PST til NRK.

I tillegg til en del venstreekstreme motdemonstranter var det også vanlige folk som valgte å vise sin avsky overfor det nazistiske demonstasjonstoget. Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

