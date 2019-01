Se bildene som forklarer hva som trolig skjedde i togulykken i Danmark

Ekstra Bladet skriver at det var en trailer med tomme ølflasker som tilsynelatende løsnet fra godsvognen den sto på. Den ble blåst inn i et lyntog som kom over Storebæltsbroen i motsatt retning.

– Et godstog som kjørte i vestlig retning, mistet en trailer som stod på en godsvogn. Traileren traff eller ble påkjørt av et lyntog som kjørte mot København, sier Haaning til NRK på ulykkesstedet.

– Vi samler sammen all informasjon som kan fortelle oss noe om ulykken. Det er for eksempel tekniske undersøkelser, instrukser som er blitt gitt og intervjuer med mannskapet. Det gjør vi for å finne ut hvilke anbefalinger vi kan komme med så ikke dette skjer igjen, sier Haaning.

Han forteller at de foreløpig ikke kan si noe om hvordan traileren var festet til godsvognen eller om noen rutiner er blitt brutt.

Godstoget hadde åpne godsvogner der hele semitrailere var heis om bord. En av trailerne ble trolig tatt av vinden og traff lyntoget. Foto: Michael Bager / AP

De store kreftene knuste ruter og fullstendig ødela vognene som ble truffet. Bildet viser skadene om bord på lyntoget, som fraktet 131 passasjerer da ulykken skjedde. Foto: AP

Dette bildet fra innsiden av passasjertoget viser de store ødeleggelsene like etter ulykken onsdag morgen. Foto: Jonas Dam

Det var kraftig vind rundt Storebæltsbroen onsdag morgen. Det kan forklare hvorfor traileren løsnet fra godsvognen den sto på. Lyntoget ble stående på broen etter ulykken. Foto: Michael Bager/ritzau Scanpix / NTB scanpix

Mange av de andre semitrailerne har også fått revet opp presenningene på sidene. Det er ikke kjent om det er på grunn av den kraftige vinden, om de ble truffet av vrakrester eller om de ble revet opp som følge av at toget bråstoppet. Foto: Tim K. Jensen/ritzau Scanpix / NTB scanpix

Seks personer omkom

Det blåste kraftig i området, og danske medier skriver derfor at vinden trolig var årsaken til at traileren løsnet fra godstoget og ble blåst over i det andre sporet.

Der kom det et lyntog av typen IC4 i motsatt retning. Det var på vei fra på vei fra Fyn til Sjælland med 131 passasjerer og tre ansatte om bord.

Seks personer omkom og 16 er skadd. Alle de skadde er utenfor livsfare, ifølge sykehuset.

Bo Haaning i den danske havarikommisjonen sier at passasjertoget ble truffet av en trailer som løsnet fra godstoget.

Godstog med semitrailere

På denne typen godstog blir trailere, altså hengeren som vanligvis trekkes av en trekkvogn når den er på veien, heist om bord på en åpen godsvogn.

Et lyntog av typen IC4 har en toppfart på 180 kilometer i timen, ifølge DSB. Det er imidlertid ikke kjent hvor stor fart hverken passasjertoget eller godstoget hadde.

Her står lyntoget på Storebæltsbroen. Det har fått store skader.

Nær vindgrensen

Vindstyrken var nær grensen da ulykken skjedde rundt klokken 7.30 onsdag morgen, opplyser Sund & Bælt, selskapet som driver Storebæltsbroen. Ved en middelvind på over 21 meter i sekundet må godstog senke hastigheten til 80 kilometer i timen.

– Vindhastigheten i tiden frem til ulykken var under 21 meter i sekundet. Den var mellom 20 og 21 meter i sekundet, sier teknisk sjef Kim Agersø-Nielsen i Sund & Bælt til nyhetsbyrået Ritzau.

Der er ingen begrensninger på togtrafikken når middelvinden er under 21 meter i sekundet. Er vinden over 25 meter i sekundet, stanser togtrafikken på Storebæltsbroen.

Heidi var passasjer på toget da ulykken skjedde. Hun forteller om en dramatisk opplevelse.

DB: For tidlig å konkludere

Godstoget tilhørte den tyske transportgiganten DB Cargo. Selskapets kommunikasjonsdirektør i Danmark, Jan Wildau, sier at det nå samarbeider med myndighetene for å finne ut hva som har skjedd.

– Det er fristende å gjette når man opplever situasjoner som denne. Men saken alt for alvorlig til å gjøre det. Det vil være både useriøst og nesten umoralsk, sier han til Danmarks Radio.

DB Cargo er et datterselskap av Deutsche Bahn, som er selskapet som i sin tid hadde omtrent tilsvarende rolle i Tyskland som NSB hadde i Norge.