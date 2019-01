Øyenvitne til togulykken: – Måtte klatre over de døde

– Plutselig begynte toget å riste. Jeg så ut av vinduet og det kom gnister fra sidene av toget. Så ble rutene knust, og glasskår føyk mot oss. Platene i taket løsnet, og alt ble svart, sier Simon Voldsgaard Tøndering til avisa Politiken.

Ulykken skjedde klokka 0730 i dag morges, da et lyntog på vei fra Fyn til Sjælland ble truffet av deler fra et godstog. Den danske Havarikommisjonen sier at en tilhenger fra et vogntog som var plassert på en av godstogets vogner trolig løsnet på grunn av kraftig vind.

Seks mennesker har omkommet og 16 er skadd etter ulykken.

– Vi måtte klatre over de døde som lå under vrakdelene på gulvet for å hjelpe, sier Simon.

Årsaken til ulykken var trolig at deler av et godstog ble tatt av vinden og løsnet. Foto: Michael Bager / AP

Panikk

Han forteller til Politiken at tre av vognene på toget ble hardt truffet av noe, som trolig altså var deler fra transporttoget.

Han satt i den midterste av de tre vognene som ble minst skadd.

– Jeg er heldigvis ok. Men alt var totalskadd i vognen jeg satt i. Men det var mange flere skadde i de to andre vognene foran og bak. Det var mye panikk, da ulykken skjedde, sier Simon.

Store skader på godstoget som var involvert i ulykken i Danmark. Foto: Tim Kildeborg Jensen / AP

Han forteller at de måtte knuse ruta på døra for å komme seg ut av vogna, for å hjelpe de som satt i de hardest rammede vognene.

– Vi prøvde å hjelpe folk ut. Den siste fikk vi ut etter 45 minutter. Han hadde brukket ribben og en arm.

– Som en katastrofefilm

41 år gamle Klaus Larsen gikk om bord i toget i Nyborg kort tid før ulykken inntraff. Han og en kollega satte seg på klappstoler utenfor toalettet fordi vognen var full.

Kort tid etter hørte de et kraftfullt smell.

– Så hørte vi et «kjempebrak», og toget stoppet på et brøkdel av et sekund, forteller han.

Til Ekstra Bladet beskriver han frykten i øynene til sine medpassasjerer.

– Det var som å se en katastrofefilm, forteller han videre.

– I min vogn var det ingen som gråt, men de gråt i den vognen som ble hardest rammet.

Larsen forteller at toget stoppet med et brak. Det var gnister og lysglimt utenfor togvinduet.

– Jeg har det etter forholdene bra, men det har ikke godt helt opp for meg, fortsetter Klaus Larsen.

– Det handler om å være på feil sted til feil tid, men allikevel var min kollega og jeg på riktig sted i toget, sier han til Ekstra Bladet.

– Vi ble kastet på gulvet

Li Peng var en av passasjerene i toget og hun forteller til danske TV2 at hun plutselig hørte en uvanlig lyd i kupéen.

– Lyden ble høyere, og plutselig ble tre vinduer knust. Jeg var i sjokk, og gjemte meg under et sete, forteller hun og legger til at det var som å være med i en film.

Danske Heidi Langberg Zumbusch sier til Danmarks Radio at de hørte et høyt brak, før vinduene knuste rundt dem.

– Vi ble kastet på gulvet og deretter holdt vi oss i ro. Vi er sjokkerte, men føler oss heldige. De som satt i vognen foran oss, var dessverre ikke like heldige.

Hun forteller videre at de har blitt godt ivaretatt av krisepersonellet som har blitt satt inn etter ulykken.

Det var 131 passasjerer på toget, da ulykken skjedde.