Satellittbilder viser at Nord-Korea jobber med langdistanseraketter

Ifølge en ny analyse av satellittbilder levert til NBC News, er Nord-Korea i ferd med å bygge ut en fabrikk som produserer kjernefysiske raketter.

Dette styrker mistanken om at landet vil gjenoppta testingen som er ansett som truende for USA.

I slutten av november i 2017 fikk Nord-Korea internasjonal oppmerksomhet da de skjøt opp en ny, langtrekkende rakett i havet innenfor Japans økonomiske sone.

Den daværende amerikanske forsvarsministeren James Mattis betegnet raketten som «en trussel for verden».

På bakgrunn av de nye satellittbildene er Nord-Korea trolig igjen i ferd med å true USA og Sør-Korea med atomvåpen.

Viser oppskytningsrampe

De kommersielle satellittbildene fra Planet Labs viser at fabrikken i Pyongsong – samme fabrikk som skjøt opp raketten i 2017 – nå er bygget ut.

– Vi tror at Nord-Korea bygger ut denne fabrikken fordi anlegget er involvert i å produsere eller modifisere ICBM-raketter, sier Jeffrey Lewis, direktør for East Asia Nonproliferation Program ved Middlebury Institute of International Studies til NBC.

Han mener dette er et av flere bevis som peker mot at Nord-Korea nå ruster opp produksjonen av kjernefysiske raketter.

Ifølge NBC har presidenten i Nord-Korea, Kim Jong-un, tidligere advart USA om at de skal få en «julegave».

I forrige uke sa Pacific Air Forces-general Charles Brown at han tror «gaven» det er snakk om, kan være en test av langdistanseraketter.

å langt i år har Kim Jong-un og Nord-Korea gjennomført seks atomprøvesprengninger i tillegg til å ha skutt opp en rekke raketter. Foto: Str / AFP

– Farlig

Professor Stein Tønnesson ved Institutt for fredsforskning har fulgt Nord-Korea og deres rakettprogram i flere år.

– Jeg vil si denne raketten er ganske farlig. Det meldes at den er interkontinental rakett som skal ha gått 4500 kilometer opp i været før den gikk ned i Japanhavet, sa Tønnesson til NRK i november 2017.

Han har en klar mening om hvor det nordkoreanske regimet vil.

– Kim Jong-un ønsker seg en rakett som kan nå det amerikanske kontinentet, og dette er en ny demonstrasjon om at han er på vei dit, sa professoren.