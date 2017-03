SAS-fly nødlandet i München

Flyet tok av 13.14, men etter kort tid merket passasjerene at noe var galt om bord i Boeing 737-maskinen.

– Rett etter at vi hadde tatt av kjentes det ut som at flyet falt veldig. Vi skvatt og skjønte at det var noe som ikke var som det skulle, forteller Camilla Sylling Clausen til NRK.

– Sjeleglade

Ifølge Flightradar24 erklærte besetningen om bord nødsituasjon klokken 13.22. Etter noen minutter opplyste kapteinen at den ene av motorene på flyet var ødelagt, forteller nordmannen.

– Det var en veldig hyggelig kaptein som sa at det kom til å bli en normal landing. Den kjentes litt vinglete, men vi landet trygt, forteller Clausen.

På bakken stod brannmannskapene i beredskap.

Passasjerene er nå tatt hånd om av flyselskapet, men Clausen vet ikke når hun kommer hjem til Oslo.

– Nå er vi bare sjeleglade for at det gikk bra, sier Clausen på telefon fra München.

Passasjerene bookes om

Pressesjef i SAS Fredrik Henriksson sier til NRK at flyets venstre motor fikk problemer kort tid etter avgang.

– Da valgte man å slå den av, slik man skal gjøre i slike situasjoner, og returnere til flyplassen, forteller Henriksson.

Han sier passasjerene blir booket om til andre fly hjem til Oslo i dag.

– Hvor dramatisk var dette?

– Det oppleves selvfølgelig alltid ubehagelig for passasjerene om bord. Det er svært sjeldent dette skjer, men når det skjer finnes det tydelige retningslinjer som vi alltid følger. Det gjorde man også i dette tilfellet.

Ved landing hadde kapteinen også en samtale med passasjerene om hva som hadde skjedd og deretter fikk passasjerene gå av flyet.

– Kan du bekrefte at flyet mistet høyde?

– Det kjenner jeg ikke til i detalj. Men når man velger å skru av motoren, så kjennes det kanskje ut som at man mister fart.

Godt trent

Tidligere flyger Per Gram som driver Grams luftfartsblogg, sier slike hendelser er svært sjeldne.

– Motorene er så driftsikre om dagen at det er ekstremt sjelden at slike ting skjer, sier Gram til NRK.

Gram sier det ikke utgjør noen fare for flyet eller passasjerene selv om en av motorene slutter å fungere.

– Flygerne er veldig godt trent i dette. Det pleier heller ikke være nødvendig å erklære en nødsituasjon, sier Gram til NRK.