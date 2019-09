Nye avsløringer om Harvey Weinstein

Flere amerikanske medier skriver nå om den nye boken til New York Times-journalistene Jodi Kantor og Megan Twoheys, «She said».

Duoen jobbet med artiklene som først avslørte Harvey Weinstein, og som senere sparket i gang metoo-bevegelsen. I mai 2018 hadde nærmere 100 kvinner anklaget filmguruen for seksuell trakassering og voldtekt.

Allerede to år før anklagene mot Weinstein ble publisert, tok broren hans et oppgjør med oppførselen, ifølge et brev som er gjengitt i boken, skriver The New York Times.

De to brødrene drev filmproduksjonsselskapet Miramax Films sammen, og samarbeidet også om selskapet The Weinstein Company.

«Du har brakt skam over familien og selskapet med din oppførsel. Nok en gang var din reaksjon å skylde på offeret, eller å minimere din egen oppførsel på forskjellige måter. Om du faktisk mener at det ikke er noe galt med oppførselen din, så fortell det til din kone og familie», skrev broren, Bob Weinstein, ifølge avisen.

Skal kaste nytt lys over saken

The Hollywood Reporter skriver at boken skal kaste nytt lys over hvem som gjorde det mulig for Weinstein å holde på som han gjorde, og hvem som sto frem slik at journalistene Kantor og Twohey kunne avsløre saken.

Weistein selv er tiltalt for seksuell trakassering og voldtekt. Han nekter for at han er skyldig, sist i rettssalen i New York i august. Da ble det lagt frem nye tiltalepunkter mot ham.

Rettsaken mot Weinstein skulle egentlig starte i september, men er utsatt til januar 2020, skriver Variety.

I mai ble det kjent at Weinstein må betale 400 millioner kroner i forlik. summen dekker de sivile søksmålene, men ikke de registrerte straffesakene.

Står frem

En annen kilde som for første gang står frem i boken er Rowena Chiu, skriver The Hollywood Reporter. Hun skal ha mottatt et økonomisk oppgjør av Weistein i 1988 etter at han angivelig forgrep seg på henne på et hotellrom.

Ifølge boken signerte Chiu en avtale om at hun ikke skulle si noe om saken, og fortsette i jobben som assistent i Miramax.

Chui gjorde sitt første intervju med Today denne uken. Der forteller hun at hun ble redd da saken først ble kjent i mediene for to år siden.

– Jeg visste ikke hva som kunne bli konsekvensene både personlig og økonomisk. Det har tatt to år å lande en del ting, både med tanke på det, mitt personlige liv, det å stå frem og å fortelle det til foreldrene mine, mannen min og mine nære venner, sa hun da.