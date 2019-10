Sammenstøt mellom syriske og tyrkiske styrker nær grenseby

Meldingen er plukket opp av det internasjonale nyhetsbyrået Reuters. Det skal ha vært flere trefninger, men det er foreløpig kommet lite informasjon om omfanget og hva som skal ha skjedd.

Sammenstøtene skjedde utenfor byen Ras al-Ain. Byen ligger i grenseområdet mellom Tyrkia og Syria. Det er foreløpig ikke kjent om noen ble såret eller drept under trefningene.

Ifølge SANA skal det også torsdag ha vært kamper mellom tyrkiske og syriske styrker.

Nyhetsbyrået hevder at det var tyrkerne som gikk til angrep og flere skal ha blitt drept.

Tyrkisk soldat drept

Lørdag ble minst fem tyrkiske soldater såret og en drept da YPG-militsen angrep dem ved Ras al-Ain.

De kurdiske styrkene skal ha skutt raketter og granater mot tyrkiske enheter. Ifølge forsvarsdepartementet i Ankara skjedde også dette sammenstøtet i Ras al-Ain.

Tyrkerne anklager PKK og YPG for angrepet. Begge er kurdiske militser, PKK er etablert i Tyrkia, mens YPG holder til i Syria. De to grupperingene har gjennom flere år hatt et tett samarbeid.

Ifølge tyrkiske myndigheter ble angrepet gjengjeldt. Flere kurdiske militssoldater ble drept.

Flere kurdiske militssoldater ble drept under kampene som fant sted torsdag. Her gravlegges de i byen Qamishli Foto: DELIL SOULEIMAN

Mens PKK i flere tiår har kjempet mot tyrkiske regjeringsstyrker på tyrkisk side av grensen, har YPG spilt en sentral rolle i kampen mot IS Syria. Gruppen har også spilt en viktig rolle i etableringen av det selvstyrte kurdiske området nordøst i Syria. Det er dette området den tyrkiske offensiven har vært rettet inn mot de siste ukene.

Store deler av området er nå inntatt av tyrkiske, russiske og syriske styrker.

