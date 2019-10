Russland sender flere styrker til Syria

Ifølge det russiske forsvarsdepartementet har rundt 300 soldater ankommet Syria de siste dagene. Soldatene tilhører militærpolitiet. De skal patruljere områder ved grensen nordøst i landet.

Russiske militærpolitisoldater ved Kobane nordøst i Syria. Foto: AFP

Det russiske militærpolitiet skal overvåke at syriskkurdisk milits trekker seg ut av området. Det skal gjøres i samarbeid med tyrkiske styrker.

De russiske soldatene har tidligere tjenestegjort i Tsjetsjenia, men er nå overført til det syrisk-tyrkiske grenseområdet. Det skriver nyhetsbyrået Reuters.

Russland har i tillegg sendt 20 pansrede kjøretøy med transportfly til Syria.

En russisk militærpolitipatrulje ved Kobane.

Maktbalansen endret

Forsterkningene kommer etter en avtale som ble inngått mellom Russland og Tyrkia tidligere i uken. Den innebærer at syriskkurdisk milits må ut av en drøyt 30 kilometer bred sone langs grensen.

Videoopptak lagt ut på Twitter viser hvordan russiske militære kjøretøy patruljerer områder i Nord-Syria. De pansrede kjøretøyene bærer både russiske og syriske flagg.

Lederen for den kurdiske opprørsalliansen SDF, Mazlum Abdi, har vært i samtaler med Russlands president Vladimir Putin. Adbi takker russerne for å skape stabilitet i regionen.

Tyrkiske soldater skal patruljere sammen med det russiske militærpolitiet. Dette bildet er fra den syriske byen Tal Abyad. Foto: BAKR ALKASEM / AFP

Det innebærer også at i løpet av to uker er maktbalansen blitt forskjøvet i denne delen av Midtøsten. USA trekker seg ut, Russland rykker inn.

Utviklingen følger dermed samme mønster som i andre deler av verden. USA konsentrerer seg i større grad om sitt eget nærområde og konflikter som direkte berører dem.

Donald Trump har gjentatte ganger lovet at det amerikanske militære nærværet skal reduseres. Dette gjelder i land som Irak, Afghanistan og Syria.

Også i flere afrikanske land trekker amerikanerne seg ut.

Samtidig har amerikanerne vært uforutsigbare og sendt ulike signaler. Senest fredag ble det kjent at USA vil utplassere soldater nordøst i Syria for å hindre at oljefeltene i området blir okkupert av IS-krigere.

Kontrollen over områdene som tidligere fungerte som en selvstyrt kurdisk region vil bli overtatt av andre styrker. Det er syriske regjeringsstyrker samt enheter fra Tyrkia og Russland.

