Sakharov-prisen til fengslet ukrainsk filmskaper

I et fengsel helt nord i Russland har den ukrainske filmskaperen Oleg Sentsov nettopp avsluttet nok en sultestreik.

Den varte i over 130 dager og kostet ham dyrt.

De helsemessige utfordringene sultestreiken innebar er dog lite i forhold til den prisen han betaler for striden mellom Russland og Ukraina, mener han.

Oleg Sentsov sier han er uskyldig dømt, og et offer for den politiske striden mellom Ukraina og Russland.

Oleg Sentsov under rettssaken mot ham i Russland i 2015. Foto: SERGEY PIVOVAROV / Reuters

Russland mener han er en terrorist, og dømte ham i 2015 til 20 års fengsel for terrorplanlegging.

Torsdag ble det klart at EU-parlamentet gir årets Sakharov-pris til Oleg Sentsov.

Sakharovprisen for tankefrihet er en internasjonal utmerkelse.

Den deles ut av Europaparlamentet til personer eller organisasjoner som kjemper for menneskerettigheter. Prisen er oppkalt etter den russiske dissidenten, menneskerettsforkjemperen og fredsprisvinneren Andrej Sakharov.

Årets fredsprisvinnere Denis Mukwege og Nadia Murad ble tildelt prisen i henholdsvis 2014 og 2016.

Russiske myndigheter publiserte dette bildet 28. september 2018 av Oleg Sentsov. Han undersøkes av en lege under sultestreiken. Foto: AP

Vokste opp på Krim-halvøya

Det var i mai 2014 at den ukrainske filmregissøren Oleg Sentsov ble pågrepet i byen Simferopol på Krim-halvøya, anklaget for å ha deltatt i terrorplanlegging.

Den populære filmskaperen vokste opp på Krim-halvøya og var en kjent kritiker av Russlands annektering av området i 2014.

Han støttet også Maidan-opptøyene i Ukrainas hovedstad Kiev vinteren 2014.

Flere omtaler dommen mot Sentsov som et justismord, og mener Russland ønsket å straffe ham for hans proukrainske holdning.

EU-parlamentet mener Oleg Sentsov i realiteten er en politisk fange, og tildeler ham årets Sakharov-pris. Foto: Jean-Francois Badias / AP

Krever løslatelse av alle ukrainske politiske fanger

Den flere måneder lange sultestreiken i år var et rop om hjelp, med krav om at alle ukrainske politiske fanger i Russland må løslates.

EU-parlamentet mener også at Oleg Sentsov i realiteten er en politisk fange.

Sakharov-prisen er EU-parlamentets menneskerettighetspris. Sentsov ble nominert til prisen av den kristenkonservative partigruppen EPP.

Diskuterte fangeutveksling før VM

Før VM i fotball i Russland gikk av stabelen i juni, opplyste Kreml at ukrainas president Petro Porosjenko og Russlands Vladimir Putin diskuterte en fangeutveksling.

I en offisiell uttalelse ba Porosjenko sin russiske motpart om å sette fri Oleg Sentsov og andre ukrainske politiske fanger. Det førte ikke frem.

Victor Bout var regnet som en av verdens viktigste våpensmuglere. I Hollywood-filmen «Lord of War» fra 2005 er Viktor But forbildet for hovedrollen, som ble spilt av Nicolas Cage. Foto: Sakchai Lalit / AP

Vil ha «dødens kjøpmann» i bytte

Avisen Novaja Gazeta er en av flere som også har omtalt muligheten for en fangeutveksling. De skriver at Sentsov kan bli sendt tilbake til Ukraina hvis USA utleverer til Russland den beryktede våpenhandleren Viktor But.

Den russiske våpensmugleren Viktor But, som gikk under navnet «Dødens kjøpmann», ble dømt til 25 års fengsel i USA i 2012.

Victor Bout var regnet som en av verdens viktigste våpensmuglere, og i Hollywood-filmen «Lord of War» fra 2005 er Viktor But forbildet for hovedrollen, som ble spilt av Nicolas Cage.

Russland protesterte kraftig mot dommen mot Viktor But i 2012.