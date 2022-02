Russiske kjendiser trosser Putin – sier nei til krig

Torsdag morgen talte president Vladimir Putin til det russiske folk og fortalte at et angrep på Ukraina var i gang.

I løpet av dagen har flere russiske kjendiser tatt i motmæle. De sier klart ifra om at de ikke støtter krigen, skriver The Moscow Times.

Blant dem som protesterer er kjendisen og programlederen Ksenia Sobtsjak. I 2018 stilte hun også opp i det russiske presidentvalget. I likhet med mange andre har hun i dag lagt ut en svart post på Instagram.

– Vi, russere, må håndtere konsekvensene av det som skjedde i dag i mange år framover, skriver Sobtsjak.

Skuespilleren og TV-personlighet Ivan Urgant har gjort det samme på sin Instagram. Der skriver han: «Frykt og smerte. NEI TIL KRIG»

Popstjernen Valery Meladze har over 500 000 følgere på Instagram. I en video ber han om at militæroperasjonen stoppes og at man setter seg ned og forhandler.

– I dag skjedde det som ikke kunne og ikke skulle skje, sier Meladze.

Ksenia Sobtsjak er en av flere russiske kjendiser som protesterer etter at Russland invaderte Ukraina torsdag morgen. Sobtsjak er programleder og superkjendis. I 2018 stilte hun også som kandidat til presidentvalget. Foto: Denis Tyrin / AP

Fredsprisvinner fordømmer angrepet

I løpet av dagen har også minst 100 journalister skrevet under på et opprop om at de er imot krigen. Det inkluderer både journalister i uavhengige medier og medier som er styrt av staten.

Redaktør i den uavhengige avisa Novaja Gazeta og fredsprisvinner Dmitrij Muratov fordømmer angrepet.

Fredsprisvinner Dmitrij Muratov taler i en video etter at russiske styrker angrep Ukraina torsdag. Du trenger javascript for å se video. Fredsprisvinner Dmitrij Muratov taler i en video etter at russiske styrker angrep Ukraina torsdag.

– Øverstkommanderende fikler med «atomknappen» som nøkkelringen til en kostbar bil. Hva blir det neste? Fyre av et atomvåpen? Jeg kan ikke tolke Vladimir Putin sine ord om gjengjeldelsesvåpen på noen annen måte, sier Muratov i en video.

Redaktøren sier at det bare er antikrigsbevegelsen i Russland som redde livet på denne planeten.

I morgen skal avisa hans komme ut på både russisk og ukrainsk.

Også forskere reagerer på invasjonen.

Mer enn 150 russiske forskere og vitenskapelige journalister har skrevet under på et åpnet brev der de kaller den russiske invasjonen for «urettferdig og totalt meningsløs».

– Ved å gå til krig, har Russland dømt seg selv til internasjonal isolasjon og gitt seg selv merkelappen som en skurkestat, heter det i brevet.

Politi i St.Petersburg pågriper en demonstrant som protesterer mot den russiske invasjonen i Ukraina. Foto: ANTON VAGANOV / Reuters

Mange pågrepet i demonstrasjoner

I flere russiske byer har folk tatt til gatene for å protestere mot den russiske invasjonen.

Over 1000 personer er pågrepet i demonstrasjoner i over 20 byer i Russland. Det opplyser russisk politi.

Opprørspoliti på Pusjkin-plassen sentralt i Moskva pågrep flere titalls mennesker, mens rundt 20 ble pågrepet i St. Petersburg, melder nyhetsbyrået AFPs fotografer på stedet.

Russisk politi pågriper en demonstrant i Moskva torsdag. På plakaten står det «Nei til krig.» Foto: KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP

Russiske myndigheter hadde på forhånd rykket ut og advart sine innbyggere mot å delta demonstrasjoner.

Etterforskningskomiteen, en etat som etterforsker omfattende kriminalitet, advarte russerne om at å delta i ikke-godkjente protester relatert til den «anspente utenrikspolitiske situasjonen», kunne føre til straffeforfølgelse.