Det var et uvanlig syn i rettssalen i Moskva.

I glassburet der anklagede framstilles, sto viseforsvarsminister Timur Ivanov i full uniform.

Han er ingen hvemsomhelst i den russiske eliten. Ivanov har i mange år vært en nær medarbeider til forsvarsminister Sergej Sjojgu. Som igjen er en av president Vladimir Putins aller mest fortrolige.

Ivanov anklages for å ha tatt imot bestikkelser «i særlig stort omfang» og er varetektsfengslet fram til 23. juni.

Han risikerer inntil 15 år i fengsel. Det melder nyhetsbyrået Reuters.

Kontrakter og bestikkelser

48-åringen har vært viseforsvarsminister siden 2016, og han hadde ansvar for eiendomsforvaltning, innkvartering og helsetjenester i departementet.

SENTRAL: Timur Ivanov sammen med president Vladimir Putin, forsvarsminister Sergej Sjojgu og patriark Kirill, leder for Den russiskortodokse kirke. Foto: Reuters

Siden 2013 har han ledet et byggeselskap tilknyttet forsvarsdepartementet som bygger boliger til soldater og høysikkerhetsanlegg.

Ifølge det franske nyhetsbyrået AFP skriver uavhengige russiske medier at Ivanov og hans familie har tilegnet seg svært store verdier gjennom bestikkelser i forbindelse med forsvarskontrakter.

HØYT OPPE: Forsker Jakub M. Godzimirski ved Nupi sier det er overraskende at en viseforsvarsminister blir tatt.

Forsker Jakub M. Godzimirski ved Norsk utenrikspolitisk institutt sier til NRK at korrupsjon gjennomsyrer det russiske systemet, likevel er denne saken uvanlig.

– Det er overraskende at en person så nær toppen blir tatt, påpeker forskeren.

Han mener at det kan være snakk om en intern kamp om innflytelse mellom ulike grupper i den russiske eliten.

– Det kan også være et signal om at forsvarsminister Sjojgu ikke sitter så trygt som før, sier Godzimirski.

Avisa Kommersant skriver at Ivanov ble pågrepet av den føderale sikkerhetstjenesten FSB, som i mars fikk ordre om å slå ned på korrupsjon i statens innkjøp av forsvarsmateriell.

Gransket av Navalnyj

Antikorrupsjonsorganisasjonen til den avdøde russiske opposisjonspolitikeren Aleksej Navalnyj hevdet i 2022 at Ivanov og familien levde et luksusliv.

Det ble sagt at Ivanovs daværende kone brukte store beløp på luksusbiler og leie av eiendommer og store båter i Frankrike.

KRITIKK: Støttespillere til den avdøde russiske opposisjonspolitikeren Aleksej Navalnyj demonstrerte i går mot det de kaller luksuslivet til Ivanovs familiemedlemmer i vestlige land. Foto: AFP

Ifølge Navalnyjs team sto pengeforbruket ikke i noe forhold til hva paret tjente.

– Det er også mulig at Ivanov med sin livsførsel tråkket over en grense, og at den øverste ledelsen fant det nødvendig å statuere et eksempel, sier Nupi-forskeren.

IKKE BESKJEDNE: Timur Ivanov og hans tidligere kone Svetlana Maniovich på et bilde fra sosiale medier.

Russiske militærbloggere har lenge anklaget landets forsvarsledelse for korrupsjon og inkompetanse, særlig etter militærets tilbaketrekning fra deler av Ukraina i den første ukrainske motoffensiven.

Forbes har omtalt Ivanov som en av de rikeste i det russiske sikkerhets- og forsvarsapparatet.