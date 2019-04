Ledelsen i det russiske Utenriksdepartementet mener at Stoltenbergs uttalelse er «dum», sier Zakharova i en uttalelse.

– I sin tale til den amerikanske Kongressen nevnte Natos generalsekretær Jens Stoltenberg Stalin, Hitler og IS i samme åndedrag. Han sa at «Stalin ikke kunne holdes i sjakk med ord».

Han forsøkte å bygge en slags absurd historisk-logisk kjede, mener russisk UDs talskvinne.

Jens Solteberg snakket om terroren 22. juli i sin tale til Kongressen. – Det var den mørkeste dagen i livet mitt. Du trenger javascript for å se video. Jens Solteberg snakket om terroren 22. juli i sin tale til Kongressen. – Det var den mørkeste dagen i livet mitt.

– Rødmet av skam

Hun viser til den russiske viseutenriksministeren Aleksandr Grusjko, som var spesielt krass:

– I Norge, som Den røde armé frigjorde fra de tyske fascistiske okkupantene, var det mange som rødmet av skam etter sin landsmanns tale, sier viseutenriksministeren.

I talen trakk Stoltenberg frem Russlands folkerettsstridige anneksjon av Krim-halvøya fra Ukraina.

– Det er første gang i Europa at et land har tatt en del av et annet land med makt siden andre verdenskrig. Vi ser et mønster i Russlands fremtreden, sa generalsekretæren.

Jens Stoltenberg snakket om Norge og sitt eget forhold til USA i sin tale – til stående applaus fra Kongressen. Du trenger javascript for å se video. Jens Stoltenberg snakket om Norge og sitt eget forhold til USA i sin tale – til stående applaus fra Kongressen.

Minner om Kong Haakon

Ifølge Zakharova er det et stort problem at mange vestlige politikere har en svært dårlig utdanning. Hun mener at de derfor ofte kommer med absurde og dumme uttalelser som ikke kan begrunnes i fakta.

Talskvinnen minner også om det Kong Haakon sa den 26. oktober 1944:

«Vi har fulgt med på Sovjetunionens heroiske kamp mot vår felles fiende med beundring og entusiasme. Det er hver nordmanns plikt å gi mest mulig støtte til vår sovjetiske allierte», heter det i den russiske gjengivelsen.

Advarte mot russisk trussel

– Natos generalsekretær er norsk, og jeg håper han er klar over at Den røde armé frigjorde Øst-Finnmark. Under krigshandlingene i Norge mistet 2122 sovjetiske soldater livet, sier Zakharova.

ADVARTE: Natos generalsekretær Jens Stoltenberg snakket om trusselen fra russisk side da han talte i den amerikanske Kongressen. Foto: JOSHUA ROBERTS / Reuters

Stoltenberg holdt talen i Kongressen i forbindelse med Natos 70-årsdag. Det er første gang en leder for en internasjonale organisasjon har fått en slik ære.

Generalsekretæren advarte mot trusselen som et mer selvhevdende Russland representerer.

Stoltenberg viste til russernes militære oppbygging, trusler mot suverene stater, og bruk av nervegift og angrep mot datasystemer.

Fra russisk side blir det også påpekt at Stoltenberg burde ha nevnt Natos bombing i det tidligere Jugoslavia, krigen i Irak med hundretusener døde, og bombingen av Libya.