Stoltenberg fikk Kongressen til å le da han trakk fram Leiv Eiriksson

Natos generalsekretær ble møtt med stående applaus da han kom inn i den store salen i Kongressen klokken 17.10 norsk tid.

Talen i anledning Natos 70-årsjubileum handlet om samholdet på tvers av Atlanterhavet, og hvordan alliansen har skapt stabilitet i etterkant av to katastrofale verdenskriger.

En personlig tale med mye alvor ble innledet med humor.

Fleipet med Leiv Eiriksson

– Mens jeg fløy over Atlanteren i går så jeg ut vinduet og på havet under meg. Det store havet som ligger mellom våre to kontinenter. Atlanteren deler oss ikke, det binder oss sammen. For nordmenn som meg, definerer Atlanterhavet hvem vi er. Det var nordboeren Leiv Eiriksson som var den første europeer som nådde den amerikanske kysten. Det skjedde for nesten tusen år siden.

– Mange flere ville nok visst det hvis han ikke hadde reist igjen så raskt og bestemt seg for å ikke fortelle det til noen, sa Stoltenberg til latter og stående applaus.

Eiriksson var en norrøn oppdagelsesreisende som huskes for å ha oppdaget Nord-Amerika rundt år 1000, rundt 500 år før Christofer Columbus.

I dag lærer amerikanere fremdeles at Columbus oppdaget Nord-Amerika.

– For eventyrere som Leiv Eiriksson var Atlanterhavet aldri en barriere. I stedet var det en stor, blå bro til nye land og nye muligheter. For millioner av europeere har det vært en bro til frihet, helligdom og håp. Mine besteforeldre var blant dem. Moren min ble født i Paterson, New Jersey og jeg bodde i San Francisco i deler av barndommen, sa Stoltenberg.

– Den mest suksessfulle alliansen

Ingen nordmann har tidligere talt til hele Kongressen. Stoltenberg var også den første generalsekretæren fra Nato til å bli invitert.

– Nato-allierte har vært involvert i konflikter rundt omkring i verden. Allierte har opplevd terrorangrep, men ingen Nato-alliert er blitt angrepet av et annet land. Vi kom oss gjennom den kalde krigen uten et eneste skudd. Nato-alliansen er ikke bare den lengstvarende, men den mest suksessfylte alliansen vi har sett, sa Stoltenberg.

Advarer mot kald krig

Stoltenberg tok opp temaer som krigen mot terror, forholdet til Russland, cyber-terrorisme og kjernefysiske våpen.

Han sa alliansen ikke ønsker noen ny kald krig med Russland.

– Vi ønsker ikke noe nytt våpenkappløp. Vi ønsker ingen ny kald krig. Men vi må ikke være naive, sa Stoltenberg, som, advarte mot et mer selvsikkert Russland

Han sa Nato ikke har planer om å sette ut kjernefysiske våpen i Europa, men at Nato alltid vil ta de nødvendige skrittene en troverdig og effektiv avskrekking.

ALVOR: Jens Stoltenberg snakket om terroren 22. juli i sin tale til Kongressen. – Det var den mørkeste dagen i livet mitt.

– Mørkeste dagen i livet

Stoltenberg snakket om hvordan Nato-allierte har stoppet terrororganisasjonen IS. Han omtalte også terrorangrepet i New Zealand, og hvordan han selv bærer med seg minnene fra 22. juli.

– Det var den mørkeste dagen i Norge siden andre verdenskrig. Det var den mørkeste dagen i livet mitt.

– Terrorisme kommer i mange former. Noen misbruker religion, andre ideologi. De hevder å kjempe av ulike grunner, men de er alle like: De tror på hat, vold og det å drepe uskyldige menn, kvinner og barn. De er ingenting annet enn feiginger.

HELE TALEN: Se hele Jens Stoltenbergs tale til Kongressen.

Første nordmann

Tirsdag møtte Stoltenberg president Donald Trump i Det hvite hus. På pressekonferansen før møtet sa Trump at fordelinga av den økonomiske byrden har blitt bedre. Men han håper likevel at flere land skal bruke mer penger på forsvar framover.

Det er første gang en skandinav taler for denne forsamlingen, og det er også første gang en generalsekretær i Nato gjør dette. Totalt har 115 personer talt foran både Senatet og Representantenes hus.

Stoltenberg følger i fotsporene til Frankrikes president Emmanuel Macron (2018), Indias statsminister Narendra Modi (2016) og Pave Frans (2015).

– I en uforutsigbar verden trenger vi alliansen mer enn noensinne, skrev Stoltenberg på Twitter i dag.

Her skryter Trump av Jens Stoltenberg: – En fantastisk leder