Risikerte 3000 år i fengsel, ble frikjent

Rettssaken mot de 16 aktivistene har pågått siden sommeren 2019.

Det hele startet i 2013 med protester mot byggingen av et shoppingsenter i Geziparken i Istanbul. På brutalt vis ryddet politiet leiren demonstrantene hadde opprettet i parken.

Det førte til en landsomfattende protestbølge som utviklet seg til en kamp mot statsminister Recep Tayyip Erdogans autoritære lederstil. Flere mistet livet og mange tusen ble såret.

Venner og støttespillere i kø for å komme inn for å overvære rettssaken Foto: UMIT BEKTAS

Manglet bevis

Nå er 9 av 16 av aktivister frikjent i å ha organisert og finansiert opprøret. Formaliteter gjenstår for de øvrige sju som ikke møtte i retten, før de også kan bli frifunnet for de samme anklagene i denne saken.

Det internasjonale samfunnet har hele tiden påpekt at det manglet bevis.

Mens aktoratet har hele tiden hevdet at protestene som begynte, var en konspirasjon for å ødelegge den tyrkiske staten. I den 657 sider lange tiltalen kom det frem at aktoratet hevdet at ingen av handlingene var tilfeldig, og at de tiltalte skal ha finansiert og organisert demonstrasjonene for å bringe den tyrkiske republikken i kne.

Forretningsmannen Osman Kavala har sittet i varetekt siden november 2017. Nå er frikjent sammen med de andre 15 tiltalte. Foto: iyet

– Det finnes ingen beviser for disse siktelsene, sa Osman Kavala i sin forklaring da rettssaken startet i høysikkerhetsfengselet Silivri i utkanten av hovedstaden sommeren 2019.

I forsvaret sitt understreket Kavala at de ble utsatt for konspirasjonsteorier som springer ut av nettet, og oppfordret retten til å behandle saken i tråd med juridiske prinsipper.

Retten avviste aktivistenes krav om å få forlenget tid til de siste forsvarstalene. Da tiltalte Can Atalay ble spurt om å komme med sine sist ord, sa han følgende:

– Beslutningen dere vil ta, angår det politiske klimaet i Tyrkia.

Deretter ble det protester fra publikum i salen mot dommerens beslutning. De oppmøtte som fulgte saken, applauderte i protest og ble deretter bedt om å forlate rettssalen.

Etter en kort pause ble rettssaken gjenopptatt og kjennelsen forkynt.

Dommeren slo tirsdag fast at det ikke var nok bevis mot de tiltalte og frikjente ni av dem. For de syv andre som var tiltalt for det samme gjenstår det formaliteter før saken avsluttes helt, melder den tyrkiske avisen Cumhuriyet.

Retten påsto at det var forretningsmannen og filantropen Osman Kavala som var hovedmannen bak protestene. Kavala har sittet i varetekt siden november 2017 sammen med 15 andre ledere i Tyrkias sivilsamfunn. Nå slipper han ut.

Enkelte av de tiltalte har flyktet fra Tyrkia. Blant dem er Can Dündar, tidligere sjefredaktør for avisen Cumhuriyet, som dro til Tyskland i 2016.

De tiltalte som har flyktet fra Tyrkia og som dermed ikke var til stede i retten står ikke lenger overfor arrestasjonsordre. Retten opphevet den i dag, men retten ønsker likevel en forklaring fra de sju før saken kan avsluttes for dem også.

Internasjonal fordømmelse

Rettssaken har vekket stor internasjonal interesse. Juridiske observatører, politikere og diplomater fra en rekke land, menneskerettsorganisasjoner som Human Rights Watch, Amnesty International og PEN, har fulgt saken tett.

Amnesty International har tidligere sagt at tiltalene er et ekstremt forsøk på å kneble noen av Tyrkias mest framtredende menneskerettighetsstemmer.

– Rettssaken viser hvor langt man kan strekke og misbruke det juridiske systemet for å gjennomføre denne politiske heksejakten, sa Andrew Gardner som er Amnesty Internationals Tyrkia-ekspert da saken startet.

Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (ECHR) i Strasbourg har tidligere slått fast at Tyrkia og landets president Recep Tayyip Erdogan bryter den europeiske menneskerettighetskonvensjonen ved å holde ledere av sivilsamfunnet fengslet.