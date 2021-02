Rikinger i Los Angeles fikk koronavaksiner tiltenkt hardt rammede grupper

Det lokale vaksinasjonsprogrammet skal forhindre urettferdig vaksinering mot koronaviruset. Programmet har, gjennom frivillige organisasjoner i hardt rammede lokalsamfunn, delt ut koder som gir personer som kvalifiserer til å få vaksinen mulighet til å reservere tid for vaksinering.

Det er Los Angeles Times som først omtalte saken.

Nå viser det seg at flere av kodene har endt opp hos bedre stilte innbyggere, i mer velstående områder enn der de som egentlig var tiltenkt vaksinene bor. Ifølge magasinet Vice har kodene blitt spredd i sosiale medier.

Ifølge Los Angeles Times skal kodene ha havnet hos flere som ennå ikke er prioritert til å få vaksinen.

Store forskjeller i hvem som får vaksine

Massevaksinering ved Cal State i Los Angeles. Foto: Mario Tama / AFP

Los Angeles Times skriver at flere av dem som urettmessig har registrert seg for vaksinering har reist til vaksinasjonsplassen Cal State for å få vaksinen.

Helsemyndighetene i delstaten opplyser at de har avlyst avtaler gjort med minst én av kodene etter at avisen omtalte saken i forrige uke. Ifølge Los Angeles Times har det vært mye fokus på å ivareta rettferdig vaksinering i California.

Allikevel har det ifølge avisen blitt avdekket store forskjeller. Hvite og asiatiske innbyggere i velstående områder har blitt vaksinert i raskere tempo enn svarte og latinamerikanere i fattigere områder.

Vet ikke hvem som deler kodene

De lokale helsemyndighetene har blitt kontaktet av over 2000 frivillige grupper fra ulike lokalsamfunn som ønsker å delta i programmet. Delstaten har som mål å sette av et gitt antall vaksinedoser hver dag, som skal gå til hardt rammede grupper.

Kodene for å få disse vaksinene blir forandret etter at så og så mange har brukt dem. Det skriver en representant for de lokale myndighetene til Los Angeles Times.

Problemene med kodene startet forrige uke, kort tid etter at de ble tilgjengelige.

Hvem som har delt kodene er ennå uvisst. De som delte dem skal ifølge Los Angeles Times ikke ha vært klar over at kodene var ment for fattige lokalsamfunn. I flere tilfeller skal folk ha trodd at de kom over et pilotprosjekt som var åpent for alle.

En del av forvirringen skal også skyldes at departementet for folkehelse i California ikke har spesifisert hvem som kan bruke kodene på sine nettsider.

Vil avlyse ugyldige avtaler

Lange bilkøer foran en teststasjon for covid-19 i Los Angeles. Foto: LUCY NICHOLSON / Reuters

En person som tok kontakt med avisen i forrige uke skal ha sagt at flere av den personens venner, som ellers ikke ville ha fått vaksine, fikk bestilt vaksinasjonstime med en kode som var blitt spredd.

På mandag skal kodene ha spredd seg så raskt på sosiale medier at en kvinne i 40-årene fortalte Los Angeles Times at hun hadde blitt tilsendt tre ulike koder på noen få dager. Kvinnen passet i noen av kategoriene i programmet.

Brian Ferguson i Cal OES, som er ansvarlige for helseberedskapen i California, sier til Vice at kodene begynte å spre seg etter at en veldedig organisasjon delte den med en som jobber i et lokalsamfunn. Et av medlemmene av lokalsamfunnet skal så ha spredd den videre.

Han sier at kodene er ment for de hardt rammede gruppene, og at andre som forsøker å bruke kodene vil få sine vaksineavtaler avlyst, for at vaksinene skal gå til de som virkelig trenger dem.