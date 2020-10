Rettssakene som står i kø mot Trump

Gjennomsnitt meningsmålinger 5,8 % Kilde: fivethirtyeight

Mye er skrevet om hvor langt Trump ligger bak utfordrer Joe Biden på meningsmålingene.

Mange har snakket om hvilke stater som er viktige, men for Trump handler kanskje valget om viktigere ting.

Hva skjer med de alle pågående rettssakene mot ham, når han ikke lenger er president?

For uten den beskyttelsen og makten en presidenttittel gir er kanskje Trump mer sårbar mot de pågående etterforskningene om svindel i hans forretningsvirksomhet, anklagene om seksuell trakassering og misbruk av presidentmakt til egen vinning.

Vil tiltale

Trumps advokater har alltid hatt nok å gjøre. Med mer enn 3500 behandlinger i rettssystemet for Trump på samvittigheten har de lang erfaring, men dette blir kanskje annerledes.

Et tydeligere tegn på hva Trump har i vente får man kanskje ikke enn det spesialetterforsker Robert Mueller ga under riksrettssaken mot ham i tidligere i år.

Spesialetterforsker Robert Mueller sa under høringen at han kom til å rettsforfølge Trump den dagen han ikke er president. Foto: CHIP SOMODEVILLA / AFP

«Vil du tiltale presidenten for en forbrytelse etter at han har sluttet?», spurte den republikanske kongressrepresentantene Ken Buck.

«Ja», svarte Mueller.

Den 3. november kan det være slutt.

Sakene

CNN har gått gjennom mange av de sakene som ligger i det amerikanske rettsapparatet akkurat nå.

– Uansett så er det enklere for både påtalemyndighetene og de sivile saksøkere å forfølge sakene mot ham når han ikke er president, sier Harry Sandick til CNN. Han er en tidligere statsadvokat fra Manhattan. Der mange av sakene mot Trump nå befinner seg.

Også den mest alvorlige.

For en uke siden ga en domstol i New York påtalemyndighetene lov til å få innsyn i Trumps skattemeldinger.

Trumps advokater anket saken, som omfatter en periode på åtte år.

Den saken gjelder en omfattende finansetterforskning av Trump og hans firmaer. Også saken om to kvinner som har fått utbetalt penger for å holde munn om at de har hatt forhold til Trump.

Mye tyder på at saken nå kan havne i USAs høyesterett. Det blir i så fall andre gang de får en del av denne saken til behandling. Forrige gang vurderte høyesterett argumentet om at Trump, som sittende president, hadde juridisk immunitet.

Hvem som bor i Det hvite hus kommer til å avgjøre mye av Donald Trumps fremtid i det amerikanske rettssystemet. Foto: JOSHUA ROBERTS / Reuters

Påtalemyndigheten i New York gransker også om Trump har fått en for stor skattereduksjon i forbindelse med skogbevaring rundt eiendommen hans i Seven Springs.

Trump Organization mistenkes for å ha blåst opp verdien av eiendommen, for at reduksjonen skulle bli høyere.

Det samme gjelder golfklubben hans i Los Angeles, verdisettingen av et bygg på Wall Street i New York og et internt lån på nesten en milliard til et Trump-hotell i Chicago.

Trumps advokater mener at demokraten Letitia James, som leder etterforskningen i New York, har politiske motiver bak etterforskningen.

Skandalene

En ting er Trumps forretninger, en annen ting er hans privatliv.

Statsadvokatene i Washington DC og Maryland saksøkte Trump allerede i 2017 for korrupsjon og for at han økonomisk tjente på avgjørelser han tok som president. De mente at han satte sine egne finansielle interesser over USAs.

Den saken er anket til Høyesterett, som ennå ikke har behandlet den.

Trump har blitt anklaget for mer enn 10 tilfeller av seksuell trakassering eller overgrep. Blant annet har den amerikanske spaltisten E. Jean Carroll anklaget ham for voldtekt i et prøverom på midten av 1990-tallet.

Trump nektet for noensinne å ha møtt Carroll.

– For det første er hun ikke min type, for det andre skjedde det ikke, sa han i et intervju med The Hill i fjor sommer.

For en måned siden kom en ny sak.

– Han bare dyttet tunga si ned i halsen min, og jeg skubbet ham bort. Og det var da han strammet grepet, og hendene hans klådde overalt på rumpa mi, brystene, ryggen, alt, sier Amy Dorris i et intervju med den britiske avisa The Guardian.

Trumps advokater benekter på det sterkeste at han noensinne har trakassert, mishandlet eller oppført seg upassende mot Dorris, eller noen av de andre kvinnene som har anklaget ham.

«The Apprentice»

Trump var lenge kjent for sine krasse uttalelser og mange «catchphrases» på TV-showet «The Apprentice». I etterkant har det kommet frem at han ikke bare slang med leppa. Han var ganske klåfingra også.

En av deltakerne, Summer Zervos, har saksøkt Trump for ærekrenkelser etter at han skal ha seksuelt trakassert henne. Den saken venter på en avklaring i en lavere rettsinstans for om de har rettsgrunnlag til saksøke en sittende president.

Men det er ikke bare folk som har møtt ham på TV som saksøker. Også de som har vært i familieselskap er misfornøyd.

Mary Trump, forfatter og niese, mener Trump, hans søster og boet etter deres avdøde bror har lurt dem i arveoppgjøret etter Trumps far Fred.

– I alle disse sivile sakene har USAs president enten forsøkt å unngå å vitne eller å levere ut DNA-bevis, noe som blir vanskeligere å gjøre når han ikke lenger er president, sier Sandick til CNN.

Skattesaken

Så er jo det store spørsmålet om hva som skjer med Trumps skattemeldinger hvis Joe Biden bestemmer hvem som skal styre Finansdepartementet.

Trump har i flere tiår nektet innsyn i selvangivelsen, men ifølge New York Times har Trump forsøkt å skjule store verdier og tatt opp mye gjeld i denne perioden.

To saker kommer nok ganske sikkert opp.

Donald Trump benekter å ha hatt sex med Daniels. Hun fikk imidlertid utbetalt 130.000 dollar av Trumps daværende advokat Michael Cohen foran presidentvalget i 2016. Foto: Mandel Ngan Joe Raedle / AFP

I riksrettssaken fant spesialetterforsker Robert Mueller bevis for at Trump hadde hindret etterforskningen, men han valgte ikke å sikte ham da.

Og Trump ble navngitt av sin tidligere advokat Michael Cohen som mannen som ga ham ordre om å bryte loven og utbetale hysjpengene til pornoskuespilleren Stormy Daniels.

Om denne saken skal gjenopptas er opp til den neste presidenten. Det kan være noen andre enn Donald Trump.