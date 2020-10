Her kan de avgjøre det amerikanske valget

– Jeg har vært her siden jeg ble født. Vi måtte begynne å jobbe da vi var unge enten vi likte det eller ikke, sier Gary Mihalik.

Han eier bilverkstedet Smiley's Tire i Beaver County, en forstad utenfor Pittsburgh i den viktige vippestaten Pennsylvania.

Kundene strømmer til bedriften hans, som ligger midt i det amerikanske rustbeltet – et område i USA som tradisjonelt har hatt mye industrivirksomhet. NRK møter ham dagen før den første presidentdebatten og før det ble kjent at Trump er koronasmittet.

Pennsylvania er en av statene som kan være med på å avgjøre det amerikanske presidentvalget 3. november.

Mihalik har mange ansatte, men han tror vi vil slite å finne noen som skal stemme på Biden blant dem. Foto: Snorre Wik / NRK

I 1953 startet faren til Mihalik bilverkstedet her etter å ha kommet hjem fra Koreakrigen.

– Jeg begynte å jobbe da jeg var 10 år gammel, forteller han.

En dag håper Mihalik at sønnen vil overta, hvis han selv vil. Også han er på plass i verkstedet denne dagen, og faren forteller stolt at sønnen allerede har tilbrakt syv år i marinen og utdannet seg til elektriker.

I 2016 vant Donald Trump over Hillary Clinton her i Pennsylvania. Det gjorde han også i de to andre rustbeltestatene Michigan og Wisconsin. Dette er alle stater som i de siste presidentvalgene hadde demokratisk flertall.

Pennsylvania Antall valgmenn 20 Siste meningsmålinger Biden 50,9%

50,9% Trump 43,8% Hjemstaten til Joe Biden

Høy arbeidsløshet og stor andel hvite

Tradisjonelt demokratisk som Trump vant i 2016 Resultat 2016 47,5%

48,2% Vinner tidligere valg 2012 Demokratene 2008 Demokratene 2004 Demokratene 2000 Demokratene

– Liker forretningsmenn

Som mange av velgerne vi møter i Beaver County, stemmer Gary Mihalik på Donald Trump. For bilmekanikeren er valget enkelt; Trump minner ham om faren hans.

– Han snakker akkurat som ham. Rett frem. Jeg liker ikke politikere som har vært i politikken for lenge. Jeg synes de burde vært der en viss tid og så forlatt politikken.

– Så du ser ikke på Trump som en politiker?

– Jeg liker forretningsmenn. Hvis du er en forretningsmann kan du ikke bare si at du vil heve skattene. Hvis det skjer blir jeg bankerott og må legge ned, forklarer han.

Mihalik tror ingen av de over ti ansatte på verkstedet hans stemmer på demokratenes presidentkandidat Joe Biden.

LANGT LIV: Smiley's tire har ligget her siden 1953 og Mihalik håper forretningen vil leve videre i mange år framover. Foto: Snorre Wik / NRK

Spesielt interessant distrikt

Beaver County blir ansett som et spesielt interessant valgdistrikt, og er en av flere viktige forsteder rundt den gamle stålbyen Pittsburgh. I 2016 vant Trump mange slike områder ved å fri til arbeiderklassevelgere som Gary Mihalik.

En gang ble distriktet sett på som arbeiderklassens demokratiske bastion, men så, litt ut på 2000-tallet, skjedde det noe.

Den forrige demokratiske presidentkandidaten som vant Beaver County, var John Kerry i 2004. Barack Obama fikk rett i underkant av 48 prosents oppslutning i 2008, mens den republikanske motkandidaten John McCain fikk nesten 51 prosent.

I 2016 fikk Donald Trump 58,3 prosent av stemmene her, en kraftig økning fra de 52,6 prosentene Mitt Romney fikk fire år tidligere.

Vurderer å bytte parti

– Jeg stemte republikansk forrige gang. Men det har kommet opp mange saker på begge sier, så jeg synes det er veldig vanskelig denne gangen, sier Connie Turner.

VANSKELIG VALG: For Connie Turner er valget vanskelig. Skal hun for første gang stemme på en demokrat? Foto: Snorre Wik / NRK

NRK møter henne i sentrum av distriktet, tettstedet Beaver med litt over 4000 innbyggere. Totalt bor det 163.929 mennesker i Beaver County.

Turner tilhører en velgergruppe både Trump og Biden nå bruker mye tid på å forsøke å mobilisere, nemlig kvinner i forstedene. Og hun synes valget i år er vanskeligere enn noen gang. Det er mye som står på spill, og for henne er arbeidsplasser spesielt viktig.

– Med covid-19 og alt, så må vi få vite sannheten. Jeg synes vi har blitt fortalt så mange løgner. Nå må det amerikanske folket finne ut: hva er sant? Vi vet ikke, sier hun.

Derfor vurderer hun nå for første gang å stemme demokratisk. Hun er tydelig preget av valgets kvaler. Det er ikke lett for en som hele livet har vært en trofast republikaner, å vurdere å bytte parti.

Vil ikke si hva de stemmer

Velgerne vi møter her er klar over at deres stemme er ekstra viktig. De vet at nasjonens blikk er rettet mot dem, det preger samfunnet. Mange vil ikke snakke om hva de stemmer, de synes det er vanskelig.

Et gjennomsnitt av de siste meningsmålingene fra fivethirtyeight.com viser at Joe Biden leder over Donald Trump med mer enn 7 prosentpoeng i Pennsylvania, og han har økt ledelsen de siste ukene.

Amy McClain haster forbi oss på gaten, hun er fornøyd med at hun akkurat har fått ny jobb og er ikke i tvil om hvem hun vil støtte ved valget.

IKKE I TVIL: Amy McClain er sikker i sitt valg. Hennes stemme går til Joe Biden. Foto: Snorre Wik / NRK

– Jeg skal stemme på Biden, fordi jeg synes at alle burde få helsehjelp. Jeg tror ikke media er ute etter å ta alle slik Donald Trump påstår, og jeg tror bare ikke på noe av det han sier. Ikke noe av det som kommer ut av hans munn, sier hun.

Tilbake på verkstedet Smiley's Tire blir sjefen konfrontert med faktasjekkene de store mediehusene som CNN og andre har gjennomført, som konkluderer med at presidenten lyver om en rekke ting. Gary Mihalik mener imidlertid at det er mediene som lyver.

– De stedene lyver. Det vet du, kom igjen, avslutter Mihalik – med et smil om munnen.

Han har troen på at presidenten vil sikre bedriften og arbeidsplassene hans.