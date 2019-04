– Frode Berg blir sannsynligvis dømt til 10 år i fengsel, det er den laveste straffen som er aktuell i dette tilfellet, sier Andrej Manoilo til NRK.

Han er rådgiver for Det russiske sikkerhetsrådet, og ekspert på etterretning.

Manoilo kjenner saken mot Frode Berg i detalj.

Hva visste Berg?

– Berg har samarbeidet aktivt med de russiske etterforskerne, og han tilsto åpent at han hjalp norsk etterretning, påpeker den russiske eksperten.

FORBINDELSER: Den russiske etterretnings-eksperten Andrej Manoilo har inngående kjennskap til Frode Berg-saken. Han er også rådgiver for Det russsike sikkerhetsrådet. Foto: Jan Espen Kruse / NRK

Derfor regner han med at nordmannen blir behandlet på en forholdsvis mild måte av retten.

Berg er tiltalt for å ha vært med på å samle inn informasjon om ubåtene til den russiske nordflåten. Men han hevder at han ble lurt av noen han stolte på på norsk side, og at han ikke visste hva det var han formidlet.

Manoilo sier at forklaringen til nordmannen virker troverdig.

– Det virker som om norsk etterretning brukte Frode Berg uten at han var klar over hva han gjorde. Han overleverte penger og oppgaver til agenter i Russland, eller fikk informasjoner fra disse agentene.

Les mer: Norge forbereder seg på propagandakrig fra Russland

Tror på avtale

Den russiske etterretningseksperten understreker at Berg helt klart kommer til å bli dømt i rettssaken.

VENTETIDEN OVER: Rettssaken mot Frode Berg begynner i byretten i Moskva i morgen kl 13 norsk tid. Foto: Jurij Linkevitsj / NRK

Men selv om han kommer til å få en straff på rundt 10 år, så kommer han ikke til å sitte lenge innesperret i Russland.

– Han kommer trolig til å bli utvekslet gjennom en avtale mellom Norge og Russland, han kommer ikke til å sitte i mange år i en russisk fangeleir med strengt regime, mener Manoilo.

Les også: Forsvarsekspert om norsk etterretning: – Det fremstår noe uproft

Møte mellom Solberg og Putin

Om en uke skal statsminister Erna Solberg besøke Russland for første gang siden Russland annekterte Krimhalvøya fra Ukraina i 2014.

HÅPER: Blir Frode Berg-saken et tema på møtet mellom statsminister Erna Solberg og president Vladimir Putin i St. Petersburg den 9.april? Foto: Jan Espen Kruse / NRK

I ettermiddag ble det kjent at hun skal møte president Vladimir Putin på en konferanse om Arktis 9. april i St. Petersburg.

Da er det nok ikke umulig at Frode Berg-saken også blir tatt opp.

– Det kan hende at Bergs skjebne blir tema for samtaler på øverste nivå mellom lederne for våre to land, sier etterretningseksperten.

Han mener at denne saken kan bli løst, og han tror at den løser seg til Bergs fordel.