Rettssaken etter George Floyd: – Den viktigste rettssaken i vårt liv

De satte kneet i bakken i åtte minutter og 46 sekunder, familien og advokaten til avdøde George Floyd.

Det er like lenge som politimann Derek Chauvin holdt kneet sitt mot nakken til Floyd. Over 20 ganger ropte Floyd at han ikke fikk puste, mens han lå i bakken med politimannens kne mot nakken. Før Floyd trakk sitt siste pust, ropte han på moren sin.

– Åtte minutter og 46 sekunder. Det måtte være med vilje, mener Jerry Blackwell, advokaten til familien.

Og det er dét en jury skal avgjøre i den mye omtalte rettssaken som starter i Minneapolis i dag: Om politimannen Derek Chauvin med vilje kvalte Floyd eller ikke.

Chauvins forsvarsadvokat Jerry Blackwell sier Floyd døde av andre årsaker enn kvelning, og peker på at Floyd brukte tunge smertestillende, at han hadde en hjertesykdom og at adrenalin kan ha bidratt til at han mistet livet.

Floyds advokat viser til en obduksjonsrapport som peker på kvelning som dødsårsak.

– Politiet sviktet i sitt oppdrag, sa Blackwell i sin åpningstale i retten i dag.

Selv om åtte minutter og 46 sekunder ble et slags symbol under protestene mot politivold, viser videoen i retten at Chauvin holdt kneet sitt mot Floyds nakke i ni minutter og 29 sekunder.

Les også: Derfor er George Floyd-saken så viktig for USA

STØTTER: Rettssaken mot politimannen Derek Chauvin får enorm oppmerksomhet i USA. Foto: Veronica Westhrin

Protester over hele USA

Videoen av politiets behandling av firebarnsfaren George Floyd i mai i fjor ble sett millioner av ganger, og ble starten på de omfattende protestene mot rasistisk politivold som dominerte hele USA i fjor sommer.

For George Floyds familie er det ingen tvil:

– Alle som har sett videoen ser et drap. Hvis ikke er du blind. Alle vet at USA har et problem. Vi kan ikke få George tilbake, men vi kan forhindre at andre familier går gjennom det samme som oss, sa Terrence Floyd, broren til avdøde George Floyd.

– Vi søker rettferdighet for alle familier i USA, sa familiens advokat før de gikk inn i rettssalen.

DØDSDAGEN: Her blir George Floyd holdt nede etter at han forsøkte å betale med en falsk 20-dollarseddel. Foto: Darnella Frazier / AP

Rettssaken sendes live.

De to venninnene Athena Papagiannopoulos ogTay Elhindi fra Minneapolis kaller rettssaken mot Chauvin «vårt livs viktigste rettssak».

– Dette er bare begynnelsen. Rettferdighet for George Floyd kommer til å føre oss i riktig retning. Det er et steg for å vise at svarte liv har verdi, sier Papagiannopoulos, og bruker budskapet «Black Lives Matter» fra sommeren og høstens protester.

Rettsaken handler nettopp om dette, om verdien av svarte liv, sier Tay Elhindi.

TILTALT: Tidligere politimann Derek Chauvin. Foto: AP

– Vi trenger rettferdighet. Og vi må vise at rettferdighet og frihet er for alle, og at all mennesker faktisk er like mye verdt, sier Elhindi til NRK.

Mange svarte amerikanere er svært skeptisk til både USAs politi og rettssystem. At saken sendes live gir dem en mulighet til å følge med på hva som skjer og hvordan systemet fungerer.

Les også: Sommeren som endret USA

Kan få 40 års fengsel

I norsk rett ville tiltalen mot Derek Chauvin tilsvart forsettlig og uaktsomt drap.

Strafferammen for det strengeste tiltalepunktet er 40 års fengsel.

Også de tre andre politimennene som var til stede under arrestasjonen er siktet for å ha bidratt til drapet.