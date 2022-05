– Eg ser føre meg at det ikkje skal vere lovleg med abort i Noreg, med mindre det er enkelte tilfelle med valdtekt, incest eller fare for mors liv.

Det seier avtroppande politisk nestleiar i Kristeleg Folkepartis Ungdom, Joel Ystebø.

Han håpar den harde abortstriden i USA vil auka motstanden mot å utvida retten til sjølvbestemt abort i Noreg.

Ystebø vil ha eit generelt abortforbod.

– Om grensa er i veke seks eller veke null, har litt med den politiske dynamikken å gjera, men prinsipielt meiner eg livet startar ved befruktning.

Ystebø får ikkje støtte frå leiaren i KrfU, Hadle Rasmus Bjuland.

– Dette er ikkje KrfU sin politikk. Debatten no handlar om abortlova skal utvidast eller ikkje. Det er der KrfU skal bruka kreftene no, seier Bjuland til NRK.

Nei til å fjerna nemndene

I dag kan kvar enkelt norske kvinne sjølv bestemma om ho vil ta abort fram til veke 12 i svangerskapet. Etter det – fram til veke 18 – må abort bli godkjent av ei nemnd.

Etter veke 18 kan ikkje svangerskap avbrytast viss ikkje det er spesielle grunnar for det.

Abortloven Ekspandér faktaboks Norske kvinner kan selv bestemme om de vil ta abort i løpet av de tolv første ukene av en graviditet.

Etter dette må kvinnen søke om å få ta abort, og møte i en nemnd som avgjør dette.

En abortnemnd består av to leger. En av dem skal være ansatt ved den avdelingen som utfører aborter ved sykehuset.

Det finnes flere forhold som gjør at en kvinne kan få godkjent abort etter tolvte uke.

Blant annet dersom svangerskapet eller omsorgen for barnet fører til urimelig belastning for barnet, det setter kvinnen i en vanskelig livssituasjon, det er stor fare for at barnet kan få alvorlig sykdom, dersom svangerskapet er et resultat av voldtekt eller incest, den gravide er alvorlig sinnlidende eller sterkt psykisk utviklingshemmet.

Skal graviditeten avbrytes etter uke 18 må det “særlig tungtveiende” grunner til, for eksempel at mors liv står i fare eller at fosteret ikke vil kunne overleve.

– Tida er moden for å fjerna nemndene, meiner Venstres stortingsrepresentant Ingvild Wetrhus Thorsvik.

Men i juni er det venta at Stortinget seier nei til å fjerna ordninga med abortnemnder, sjølv om eit fleirtal av partia har programfesta det.

Det ville i praksis gitt norske kvinner seks fleire veker med høve til sjølvbestemt abort.

Også Arbeidarpartiet ønsker å fjerna abortnemndene og heller gi kvinner utvida rett til sjølve å ta avgjerda om abort. Likevel kjem regjeringa denne våren til å stemma ned eit likelydande forslag frå Venstre.

– Det er veldig synd. Situasjonen me ser i USA og andre stader i Europa viser at dette er rettar me må kjempa for å behalda og styrka, meiner Thorsvik.

BEKYMRA: Ingvild Wetrhus Thorsvik i Venstre er uroa over abortstriden i USA og skuffa over at Stortinget ikkje utvidar retten til sjølvbestemt abort. Foto: Patrick da Silva Sæther / NRK

Arbeidarpartiets Ingvild Kjerkol har lenge kjempa for å legga ned abortnemndene. I fjor fekk ho partiet med på dette.

Men no er ho helse- og omsorgsminister. Ho skriv til NRK at ho står fast på regjeringas politikk om å først utnemna eit utval før sommaren. Utvalet skal gjennomgå heile abortlova og vurdera alternativ til nemndene.

– Dermed må kvinner fortsetta å gå til nemnder i endå lengre tid. Det er både paradoksalt og veldig uheldig, meiner Thorsvik.

Inspirert av USA

Joel Ystebø følger nøye med på abortstriden i USA. Den har blussa kraftig opp denne månaden. Grunnen er avsløringa av at USAs høgsterett ligg an til å fjerna retten til sjølvbestemt abort som kvinner har hatt sidan 1973.

– Eit ufødd barn i veke null, seks, 18 eller 40 har i prinsippet den same verdien. Derfor ønsker eg at avgjerda frå 1973 blir oppheva, seier Ystebø.

Han peikar på at retten til sjølvbestemt abort er langt meir omfattande i USA enn i Noreg.

– Det er generell tilgang i heile landet til abort fram til levedyktigheit, altså rundt veke 23. Det er meir liberalt enn i Noreg, og enkelte statar har gått endå lenger.

AUKANDE ABORTMOTSTAND: Kvinner i USA har generelt større rett til abort enn norske kvinner, men ei rekke delstatar innskrenkar rettane. Foto: SAUL LOEB / AFP

Han seier seg inspirert av abortmotstanden i USA, og meiner den liberale praksisen forklarer kvifor abortmotstanden veks i USA.

– Ting har gått veldig langt. Du får ein motreaksjon.

Den avtroppande nestleiaren i KrFU er også KrF-politikar i Bergen bystyre, men sluttar til hausten med partipolitikk.

Dersom USA fjernar retten til sjølvbestemt abort, meiner han noko tilsvarande bør skje i Noreg.

– Eg ønsker og håpar det. Det hadde vore rett retning for norsk abortpolitikk.

– Skummelt

Venstres Wetrhus Thorsvik ser med heilt andre auge på den harde abortstriden i USA.

– Det er frykteleg skummelt og skuffande at ein snart 50 år gammal rett står i fare for å forsvinna.

– Kan oppblussinga i USA påverka høyringa om nemnd eller ikkje i Noreg?

– Eg trur det er ei kraftig påminning om at dette er rettar me ikkje kan ta for gitt, seier Thorsvik.

