Resultatløse atomforhandlinger mellom Iran og USA

– Indirekte samtaler i Doha er avsluttet. Selv om vi er svært takknemlig overfor EUs innsats, er vi skuffet over at Iran nok en gang ikke har kommet med positivt svar på EUs initiativ. Derfor ble det ingen fremgang, sa en talsperson for det amerikanske utenriksdepartementet natt til torsdag norsk tid.

Representanter fra begge land hadde da sittet i møter i Qatars hovedstad Doha siden tirsdag. De møttes ikke ansikt til ansikt. I stedet satt delegasjonene på hvert sitt rom. Forhandlingene foregikk med hjelp av en mellommann.

Planlegger nye samtaler

EU, som har vært koordinator for samtalene, bekrefter at samtalerunden er over.

– Vi skal fortsette arbeidet med enda større innsats for å få avtalen tilbake på sporet, sier EUs sjefforhandler Enrique Mora.

Ifølge Irans forsvarsdepartement skal samtalene fortsette. Noen dato er ikke oppgitt.

USA trakk seg fra forrige avtale

Iran inngikk i 2015 en atomavtale med USA, Kina, Tyskland, Frankrike, Storbritannia og Russland. Den gikk ut på at Iran skulle begrense sin anriking av uran i bytte mot at økonomiske sanksjoner mot Iran ble opphevet.

I 2018 trakk daværende president Donald Trump USA ut av avtalen. Han gjeninnførte harde sanksjoner mot Iran. Iran svarte med å øke anrikingen av uran.

Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) advarte nylig om at Iran trenger bare noen uker på seg til å produsere råmaterialene som trengs for å lage en atombombe.