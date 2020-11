Republikansk leder med oppsiktsvekkende kritikk

Senatets republikanske leder, Mitch McConnell, er bekymret for Donald Trumps planer om å trekke amerikanske soldater ut fra Midtøsten. Han er svært uenig i at USA skal hente hjem styrkene fra Afghanistan og Irak.

Det er ventet at Trump i løpet av få dager vil offentliggjøre sine planer. Det hevder CNN.

Sannsynligvis vil han trekke tilbake 2000 soldater fra Afghanistan og 500 fra Irak før perioden hans er over i januar.

Per i dag er det om lag 4500 amerikanske soldater i Afghanistan og 3000 i Irak.

Amerikanske soldater kan være på vei ut av Afghanistan etter mer enn 19 år med krigføring i landet. Dette bildet er fra 27. oktober 2014 og viser marineinfanterister under en operasjon i den sørlige Helmand-provinsen. Foto: OMAR SOBHANI

Donald Trump har lovet å avslutte USAs krigføring i Afghanistan. Amerikanerne har helt siden 2001 hatt militære styrker i landet.

Det gjør Afghanistan-konflikten til den lengste krigen USA har deltatt i.

Sammenligner med Sør-Vietnam

Mitch McConnell mener det er en feilslått strategi. Han tror tilbaketrekningen vil gi ekstremister en stor propagandaseier. Det signaliserer også at amerikanerne vender ryggen mot sine samarbeidspartnere i regionen.

Videre sier McConnell at det vil etterlates et rom for Taliban å ta over i Afghanistan. Det kan også føre til at IS og al-Qaida bygger seg opp igjen i området.

McConell sammenligner situasjonen med USAs tilbaketrekking fra Saigon. Det skjedde under Vietnam-krigens siste dager i april 1975. Han omtaler USAs uttrekning fra den sørvietnamesiske hovedstaden som pinlig, ifølge The New York Post.

Mannskapet på et amerikansk helikopter hjelper sivile under evakueringen fra Saigon. Bildet er tatt 29. april 1975 og er blitt et symbol på USAs nederlag i Vietnamkrigen. Foto: NTB

Nær alliert av presidenten

McConnell er kjent som en nær politisk alliert av Trump. Det er sjelden han har kritisert presidenten offentlig. Nå er han tydelig i sin kritikk.

Mitch McConnell er Senatets republikanske leder. han kritiserer nå Donald Trump som vil hente amerikanske styrker hjem fra Midtøsten. Foto: MARK WILSON / AFP

McConnell sier en rask tilbaketrekking vil glede dem «som vil USA vondt.»

Forsvarsdepartementet har ikke villet kommentere opplysningene i amerikanske medier. Det hevdes de allerede har mottatt direktiver om å forberede tilbaketrekking. Ifølge flere medier kan planene bli offentliggjort allerede denne uken.

Dersom tilbaketrekkingen blir en realitet, vil det kun være igjen rundt 2.500 amerikanske soldater i hvert land. Militære ledere har uttrykt bekymring for at det ikke er nok til å sikre stabilitet.

Forbereder tilbaketrekking

President Donald Trump tvitret tidligere i høst om at han ville ha soldatene hjem til jul. Han har lenge hatt som mål at USA skal trekke seg militært ut av landene.

Trump har kun to måneder på seg til å fullføre tilbaketrekkingen før Joe Biden tar over som president 20. januar. I forrige uke sparket Trump sin forsvarsminister Mark Esper. Han var skeptisk til denne politikken.

Fredag sendte fungerende forsvarsminister Christopher Miller et brev til det amerikanske militæret.

Christopher Miller er USAs fungerende forsvarsminister. Foto: Manuel Balce Ceneta / AP

Der skrev han «det er på tide å vende hjem». Det ble tolket som et tegn på at USA kunne trekke soldatene ut av Afghanistan i løpet av noen uker.

Generalsekretær i Nato, Jens Stoltenberg, har snakket om saken med Miller.

– Vi står overfor en vanskelig avgjørelse. Vi har vært i Afghanistan i nesten 20 år. Ingen Nato-allierte ønsker å være der lenger enn nødvendig. Samtidig kan prisen for å trekke seg ut for tidlig eller uten samordning bli svært høy, sier Stoltenberg.

Hva Joe Biden konkret vil gjøre med de amerikanske styrkene i Midtøsten er ennå ikke klart. Han har antydet at han fortsatt vil ha en form for militær tilstedeværelse i regionen. Ifølge magasinet Time mener Biden dette er viktig for å kunne utføre såkalte «antiterroroperasjoner».