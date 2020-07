Republikanere med grove angrep på Trump i reklamevideoer

«Det er sånn det starter. En president ute av kontroll.»

Slik starter en av videoene om president Trump som er laget av Lincoln Project.

Videoen fortsetter med å vise bilder av det som kalles «Trumps bøller» som arresterer folk. – Det er sånn friheten dør, sier fortellerstemmen.

Siden videoen ble lastet opp søndag 19. juli er den sett over 1 million ganger på YouTube.

Rike republikanere

Organisasjonen Lincoln Project ble opprettet i desember i fjor av en gruppe republikanere som vil hindre at Donald Trump blir gjenvalgt som president.

En av dem er George Conway, som er gift med en av Trumps fremste rådgivere, Kellyanne Conway.

Jimmy Tosh er en mangemillionær fra Tennessee. Han har støttet Det republikanske partiet hele sitt liv. Han er motstander av våpenkontroll, for lavere skatter og støtter det meste av Trumps politikk.

Nå bruker 70-åringen pengene sine for at Trump skal tape presidentvalget 3. november.

– Jeg er enig med 80 prosent av det Trump gjør. Jeg tåler bare ikke en løgner, sier Tosh til AP.

Han har gitt 11.000 dollar – drøyt 100.000 norske kroner – til Lincoln Project. Tosh er en av flere rike republikanere som har tatt avstand fra Trump.

Også i valgkampen for fire år siden var det noen republikanere som tok avstand fra Trump.

Den demokratiske valgarbeideren Karen Finney sier at forskjellen er at nå er det langt flere som vil bruke pengene sine for at Trump skal tape.

– Antallet som er villige til å stå frem som motstandere av Trump og gi større summer for å slå ham er mye større nå, sier Finney til AP.

Se videoen om Trumps helse

Stiller spørsmål ved helsen

En annen video stiller spørsmål ved Trumps helse.

– Noe er galt med Donald Trump, sier en kvinne. – Han er skjelvende og svak. Han har problemer med å snakke og med å gå.

Bildene viser presidenten mens hans blir støtte mens han går ned en rampe og at han bruker to hender for å drikke et glass vann.

Videoen ble publisert 16. juni og ser ut til å ha fått Trumps oppmerksomhet.

Få dager senere gjorde presidenten et nummer av å vise at han kan drikke vann med en hånd.

Ifølge Forbes viet han to minutter av sin tale under et valgarrangement i Tulsa i Oklahoma til å vise hvordan han drikker vann.

Se den første videoen som forsøker å knytte Trump til Epstein-skandalen

Forsøkt knyttet til Jeffrey Epstein

De siste dagene har Lincoln Project publisert to videoer som forsøker å knytte Trump til Ghislaine Maxwell.

Hun er kvinnen som er under etterforskning for sin rolle i skandalen rundt milliardæren Jeffrey Epstein.

Maxwell er siktet for å ha lokket mindreårige jenter i hendene på Epstein.

Videoene viser gamle bilder av Donald og Melania Trump sammen med Epstein og Maxwell. De to opptrådte sammen i offentlig sammenhenger, men det er ikke kommet frem noe som knytter Trump til noe straffbart.

I en av de to videoene kryssklippes Trump med Audrey Strauss, statsadvokaten som leder etterforskningen av Maxwell.

Mens Trump sier «Jeg ønsker henne alt godt» om Maxwell, forteller Strauss hva hun er anklaget for.

Mot slutten av videoene blir Trump mer eller mindre direkte anklaget å ha noe å skjule.

«Vil Donald Trump at Maxwell skal la være å si noe? Amerika trenger et svar», sier fortellerstemmen.

Tre dager etter at de ble publisert er de to videoene sett over 2 millioner ganger.

Se den andre videoen som forsøker å knytte Trump til Epstein-skandalen

Har samlet inn 20 millioner dollar

Blant republikanere har Lincoln Project vakt sterke reaksjoner. National Review kaller prosjektet «den største valgsvindelen i moderne historie».

Ifølge CNN er det uklart hvor stor effekt videoene vil ha på presidentvalget. Lincoln Project har siden starten samlet inn nesten 20 millioner dollar. skriver Open Secrets.

Til sammenligning samlet presidenten inn 55 millioner dollar bare i juni. Det er derfor begrenset hvor mange ganger videoene vil bli vist på TV.

Skulle høsten valg bli jevnt, kan likevel Lincoln Project og videoene bli viktige, skriver AP: