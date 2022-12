Rema-Reitan kjøper kjeden som var hans forbilde: «Du må skjære kostnadene helt inn til beinet»

Et jazzband spiller julemusikk. Det kan virke iscenesatt, men det er helt tilfeldig at musikerne har tatt oppstilling utenfor inngangen til Rema 1000 i Valby i København akkurat denne formiddagen.

Det er likevel en spesiell dag for de ansatte. De skal vise frem butikken til Rema 1000s grunnlegger og eier, Odd Reitan.

OMVISNING: Kjøpmann Max Skov Hansen viser far og sønn Reitan rundt i butikken i Valby i København. Foto: Joakim Reigstad / NRK

Det har gått noen uker siden det ble kjent at Rema 1000 gjør et betydelig jafs på det danske dagligvaremarkedet. Oppkjøpet av 114 butikker fra den tyske kjeden Aldis danske virksomhet vil trolig gjøre den norske lavpriskjeden størst, i hvert fall målt i markedsandeler, også i Danmark.

Skjær i sjøen

Odd Reitan, sønnen Ole Robert Reitan, som også er en av toppene i selskapet, og resten av delegasjonen blir vist inn i butikken. Noe av det første Reitan senior bemerker, og kommenterer, er lyset.

– Dere har veldig fint lys her. Det får varene til å skinne.

– Det er deilig å høre, sier kjøpmann Max Skov Hansen og viser far og sønn lenger inn i butikken.

Rema 1000 startet forsiktig på det danske markedet i 1994. Først drøye ti år senere skjøt satsingen fart. Nå har kjeden 363 butikker spredt over hele Danmark (et land som i areal er mindre enn gamle Finnmark fylke). Professor ved Copenhagen Business Scholl, Mogens Bjerre peker på to utfordringer Rema 1000 må løse.

FORSKER: Mogens Bjerre ser flere skjær i sjøen for Rema 1000 i Danmark. Foto: Joakim Reigstad / NRK

De trenger en tillatelse fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i Danmark fordi oppkjøpet vil gjøre dem dominerende i markedet.

– Vi ser at Rema 1000 opprettes på steder som ellers ikke ville hatt noen butikk hvis man skulle ansette en butikksjef fordi det rett og slett ikke ville vært økonomisk forsvarlig. Kjøpmennene arbeider gjerne 70–80 timer i uken og det er noe av grunnen til at Rema 1000 kan etablere seg der de faktisk gjør, sier Bjerre.

Sterkt merkenavn

Men Rema 1000 må sies å være en dansk suksesshistorie allerede.

I de siste årene har de toppet en rekke kåringer. Blant annet som Danmarks sterkeste merkenavn – altså sterkere enn for eksempel Ikea, Lego, Arla, DR og alle andre konkurrentene på dagligvaremarkedet.

BALLERUP: Rema 1000 er allerede godt etablert i Danmark. Her fra en butikk i Ballerup vest for København. Foto: Ritzau Scanpix Liselotte Sabroe / NTB



– Vi prøver å skape en liten nærbutikk for folk som bor i en stor by. Vi er folks spiskammer – de fleste har ikke store kjøleskap og store frysere hjemme og derfor handler mange ofte i butikken. Vi skal lære kunden å kjenne og vite hvilke varer det er viktig for vedkommende at vi har i butikken, forklarer kjøpmannen på Rema-butikken i Valby.

Odd Reitan lytter oppmerksomt. Han tror den filosofien er mye av årsaken til at Rema 1000 har hatt en stor suksess i Danmark. Det, samt nettopp at lokale kjøpmenn selv investerer i og eier butikkene.

VALBY: Rema 1000 i Valby i København er kåret til årets butikk i Danmark to ganger. Foto: Joakim Reigstad / NRK

– Vi har organisert Rema-kjeden veldig mye basert på egeninteresse, hvor vi har kjøpmenn som driver hver sin butikk på kontrakt med oss. Det er jo mye av grunnen til suksessen både i Norge og i Danmark. Og det passer dansk kultur, vet du, å drive for seg selv – å være sin egen kjøpmann, sier Odd Reitan.

Tyskerne som gikk konkurs

Nå kommer den største utvidelsen i det danske markedet. Den tyske dagligvarekjeden Aldi har vært i Danmark i 45 år. Men de siste årene har vært tunge økonomisk. I 2021 ble underskuddet nesten 400 millioner danske kroner. Det har de ikke råd til å tape og har derfor besluttet å legge ned virksomheten i Danmark.

ALD (R) I MER: Aldi trekker seg ut av Danmark etter flere år med underskudd. Foto: BO AMSTRUP / AFP

Og da sto Odd Reitan klar med sjekkheftet for å kjøpe ledige butikklokaler.

Men på 70-tallet var alt annerledes. Odd Reitan forteller om studieturen til Tyskland som ble starten på Rema 1000 i Norge. På den tiden drev han noen nærbutikker i Trondheim. Han syntes ikke han fikk særlig stor suksess, men hadde hørt om brødrene Karl og Theo Albrecht som stadig tok markedsandeler med Aldi-kjeden.

– De hadde jo lyktes noe voldsomt. Så jeg tenkte at her må jeg ned og se på, så vi reiste til Tyskland for å besøke Aldi og det var en stor opplevelse. Det var vendepunktet for meg. Da var det om og gjøre å ta til seg flest mulig impulser der for så å gå hjem og oversette det til norsk. Og det ble etter hvert Rema 1000, forteller han engasjert.

FORBILDE: Aldi-kjeden var et forbilde for Odd Reitan. Nå kjøper han den danske butikken kjeden etterlater seg. Foto: Joakim Reigstad / NRK

– Hadde det ikke vært for Aldi, så hadde det ikke vært noe Rema.

Tror danskene liker å prøve noe nytt

Odd Reitan forteller om hvordan butikksjefen i Tyskland la frem sin strategi for å kutte kostnadene ved driften for derved å kunne presse prisene ned.

– Jeg husker butikksjefen tok opp armen slik, sier Reitan, nytter neven og holder høyrehånden opp i været.

– Som om han holdt et fenalår. Også sa han: «Du skjønner det mister Reitan, at her gjelder det å skjære kostnadene helt inn til beinet. Da kan du selge billig», forteller han og later som om han fører en kniv inn i det imaginære fenalåret.



Odd Reitan dro hjem og skapte det som nå er Norges og blir Danmarks største dagligvarekjede.



STUDIETUR: Odd Reitan forteller om studieturen til Tyskland som la grunnlaget for Rema 1000-kjeden.

En suksess som får oppmerksomhet også i fagmiljøene. Mogens Bjerre har forsket mye på nettopp dagligvarekjedene. Han mener mye av årsaken til at Rema 1000 lykkes er forretningsmodellen. Lokale kjøpmenn som eier store deler av butikken og arbeider på kontrakt for Rema 1000. Bjerre tror samtidig Rema 1000 har lyktes med å bli en kjede som folk flest liker.

– Danskene er også nysgjerrige på nye konsepter og vi har nok også en større åpenhet for utenlandske kjeder her, forteller Bjerre.

– Det er jo også historier om Rema 1000-kjøpmenn som kjenner sine kunder på fornavn og de har også rykte på seg for å være gode til å passe på sine ansatte, forteller han.





VAREUTVALG: Rema 1000 har etablert seg som en sterk merkevare i Danmark. Nå blir de størst i landet. Foto: Joakim Reigstad / NRK

Håper han tjener penger

dd Reitan selv har, i hvert fall ikke slik det fremstår, noen særlig stor bekymring knyttet til veksten i Danmark. Ei heller det faktum at han tar over butikklokaler hvor forretningen har gått med dundrende underskudd de siste årene. Han vil fortsette å kjøre sitt løp. Og være tro til sitt konsept.

– Vi legger opp til det Rema-konseptet som er i Danmark. Vi gjør ikke noen endringer på det. Så får vi se hva det gjør med omsetningen.

– Vi håper jo at den skal øke. Vi forventer det, sier han leende.

Aldi trekker seg ut av Danmark i januar. Hvis tillatelsen til oppkjøpet blir gitt, kan ombygging av butikkene starte ganske raskt i 2023.