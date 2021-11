Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

EASA har varslet flyselskapene om en alarmerende trend, skriver The Guardian.

EUs byrå for flysikkerhet viser til en rekke rapporter om feilmeldinger i løpet av de første flyturene etter at et fly har vært parkert lenge på grunn av pandemien.

Det dreier seg i hovedsak om feil på instrumentene som viser fart og høyde. EASA viser til «fremmedelementer» som er funnet i de såkalte pitotrørene og i andre sensitive og vitale deler som slanger og ledninger.

Problemene ved de første flyvningene skyldes som regel at veps, biller, larver og andre insekter har tatt seg inn i deler i flyene.

Flyselskapene forsøker å beskytte flyene sine under langtidslagring. Men larver, biller og diverse insekter kan trenge langt inn i flykroppen uten å bli oppdaget. Foto: Michael Sohn / AP

Men det er ikke det eneste som har sneket seg inn.

Skorpioner, øgler, ormer og slanger er lettere å oppdage.

Ulempe ved lagring i varme

The Guardian skriver at mange tusen fly er langtidslagret i varme områder for å hindre rust og korrosjon på flyene.

De største lagringsstedene i varme strøk skal, være i ørkenen Mojave i California og i Alice Springs i Australia.

Ulempen ved å lagre de i ørkenlandskapet der, er alle insektene og «dyrene» som tar seg til rette i de parkerte flyene.

Veps, biller, larver og andre insekter klarer å ta seg inn i pitotrør og andre steder selv om disse er tildekket med «gaffa-tape» og plast.

Klapperslange i hjulbrønnen

Det australske flyselskapet Qantas har lagret mange av sine største fly, Airbus 380, i ørkenen Mojave i California.

Sjefsflyteknikker Tim Heywwod forteller til The Guardian at de parkerte flyene har problemer med klapperslanger som tar seg til rette.

Det australske flyselskapet Qantas må jage bort klapperslanger fra langtidsparkerte fly i ørkenen Mojave i California. Bildet viser en klapperslange i Old San Patricio i Texas. Foto: Eric Gay / AP

– Området er kjent for sine feite klapperslanger. De elsker å åle seg opp på de varme gummidekkene. Slangene forsøker å ta seg inn i dekkene og inn i bremsesystemene, sier Heywood.

I visse tilfeller har slangene kommet seg inn i hjulbrønnen, rommet der hjulene er når flyene er i luften.

De som har ansvar for vedlikeholdet er utstyrt med hver sin «langkost» i tillegg til hjulhammer, forklarer sjefsteknikeren. De banker og slår for å jage bort de ubudne gjestene som har tatt bolig i Qantas-flyene.

Avbrøt «takeoff» to ganger

EASA melder at flere fly har måttet avbryte «takeoff» og returnere for å bli nærmere undersøkt.

Et passasjerfly fra Wizz Air måtte avbryte takeoff to ganger fordi fartsmåleren ikke fungerte etter at flyet var lagret i 12 uker, skriver New York Post. Det ble funnet tre larver inne i et pitotrør.

Et fly fra Wizz Air måtte avbryte takeoff to ganger etter å ha vært lagret i 12 uker. Bildet er fra Luton i mai 2020. Foto: Andrew Boyers / Reuters

Selskapet hadde utført nødvendig vedlikehold, uten at insektene som blokkerte pitotrørene ble oppdaget. Før avgang ble flyet også inspisert av de to flyverne.

– Ingen feil ble oppdaget, konkluderte rapporten til britiske luftfartsmyndigheter.

Da flyet taxet i lav fart, viste fartsmåleren høy hastighet, men da flyet hadde høy fart rett før det skulle lette, viste fartsmåleren null i hastighet. Selv etter grundig sjekk av flyet, skjedde det samme fem timer senere.

Da pilotene bestemte å avbryte «takeoff», hadde flyet en fart på 222 kilometer i timen (120 knop) mens instrumentene viste null. De klarte å stanse flyet på rullebanen før det var for sent.

Dødsulykker

I mai 2020 døde 97 personer da et fly fra Pakistan International Airlines krasjet under landing, skriver New York Post.

Årsaken skal være et «reir av insekt» som blokkerte pitotrørene som viser fart og høyde.

Det samme skjedde med et fly fra Air India Express som krevde 18 menneskeliv tre måneder etter ulykken med flyet fra Pakistan, skriver New York Post.

EASA advarer mot farer når fly som har vært lagret lenge, skal i lufta. Bildet er fra flylagringsplassen i Azereix i Frankrike. Foto: Lionel Bonaventure / AFP