Ansatte i ulykkesrammede Boeing fleipet om sikkerhet

«Ville du ha plassert familien din på et fly som er trent av en Max-simulator? Det ville ikke jeg gjort,» skrev en av de ansatte i Boeing til en kollega, rundt åtte måneder før den første dødelige flystyrten i Etiopia.

Den amerikanske flyprodusenten har vært i hardt vær etter to fatale flystyrter i fjor, som krevde til sammen 346 menneskeliv, først i Etiopia og så i Indonesia.

Torsdag mottok politikerne i Kongressen og amerikanske luftfartsmyndigheter 117 sider med interne dokumenter fra Boeing.

Dokumentene inneholder ifølge The Guardian dialoger mellom høytstående ledere i Boeing som gjør narr av tilsynsmyndighetene, fleiper om flysikkerheten, og som sier at deres 737 Max-fly var «tegnet av klovner, som igjen er styrt av aper».

Dokumentene viser at Boeing også skal ha motarbeidet krav om at flyselskaper måtte trene sine flygere i simulatorer etter at produsenten innførte ny programvare på Max-flyene.

Ifølge Boeing var programmene så like at erfarne flygere kunne lære seg det på et nettbrett i løpet av en time.

Boeing beklager

Boeing beklaget innholdet i e-postene, og rettet en unnskyldning til amerikanske luftfartsmyndigheter, Kongressen, flyselskapene og deres kunder, skriver AFP.

– Vi har gjort vesentlige endringer som selskap for å styrke vår sikkerhetsprosess, organisasjoner og kultur, uttalte selskapet.

Ifølge Boeing er holdninga som kommer fram i dokumentene «fullstendig uakseptabel», og sier den ikke representerer selskapet, skriver AP.

Boeing sier de også vurderer sanksjoner mot spesifikke ansatte, og at de er sikre på at flysimulatorene deres fungerer som de skal.

Amerikanske luftfartsmyndigheter har kalt innholdet og tonen i e-postene for «skuffende», men sier at dokumentene ikke har avslørt noen nye sikkerhetsrisikoer de ikke visste om.

Kjente til feilene på ulykkesflyene

Allerede i desember overleverte Boeing avslørende dokumenter til amerikanske myndigheter.

De viste blant annet at flyprodusenten kjente til feilene på ulykkesflyene. En flyger hadde tidligere meldt fra om utfordringer med styringssystemet MCAS.

Det var svikt i dette systemet om senere ble knyttet som årsak til begge ulykkene.

I desember fortalte en tidligere sjef i Boeing om «kaos» på fabrikken der 737-modellen ble bygget i Washington.

Edward Person skal også ha varslet ledelsen om at «Boeing prioriterte produksjonshastighet over kvalitet og sikkerhet», men advarslene ble ignorert, skriver The Guardian.

Kjemper for å få flyet på vingene igjen

Boeing 737 Max-fly ble satt på bakken verden over i mars i fjor etter dødsulykkene. I januar 2020 ble produksjonen av flytypen stanset.

Fredag kom beskjeden om at en underleverandør til Boeing, Spirit AeroSystems, er nødt til å si opp 2800 ansatte etter at Boeing stanset produksjonen av sitt til nå mestselgende fly.

Lille julaften i fjor måtte toppsjefen i Boeing, Dennis Muilenburg, gå av.

Flyprodusenten kjemper for sitt rykte og forsøker å få godkjenning for at 737 Max kan fly i igjen.