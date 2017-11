Regner med å holde Trump-høringer langt inn i 2018

Mange Republikanerne håper at Kongressen vil avslutte etterforskningene og høringene om en mulig russisk innblanding i fjorårets valg innen nyttår, men får neppe oppfylt ønsket, skriver nyhetsbyrået AP.

Tre forskjellige kongresskomiteer etterforsker nå russisk innblanding og hvorvidt president Trumps valgkamp var innblandet.

Så langt har komiteene sikret seg tusenvis av sider med dokumenter fra Trumps valgkamp og andre, samt gjennomført flere titalls intervjuer.

Kan ikke tiltale

Komiteenes etterforskninger og høringer er uavhengige av etterforskningen som drives av spesialetterforsker Robert Mueller.

Mueller kan tiltale folk for lovbrudd, mens komiteene bare kan legge frem det de har funnet, offentliggjøre det de mener er uakseptabel oppførsel og foreslå lover som kan forhindre at ting gjentar seg.

George Papadopoulos har tilstått å ha løyet for FBI og samarbeider nå med etterforskerne. Foto: - / AFP

Likevel tar komiteene for seg mye av det samme som medielekkasjer har avslørt at Mueller etterforsker.

Alle tre komiteene har fokusert på et møte i Trump Tower i juni 2016 som medarbeidere i Trumps valgkamp holdt med en russisk advokat og andre.

De ser også på andre russeres kontakter med valgkampen, blant annet George Papadopoulos' møte med en russisk professor med bånd til Kreml. Papadopoulos har erklært seg skyldig i å ha løyet for FBI.

Samtidig dukker stadig nye forhold opp, som at Donald Trump eldste sønn kommuniserte med Wikileaks under farens valgkamp, omtrent samtidig med at nettstedet offentliggjorde Hillary Clintons hackede eposter.

Senatets etterretningskomites utspørring av tidligere FBI-sjef James Comey 8. juni er den av høringene som har fått størst oppmerksomhet så langt. Foto: MANDEL NGAN / AFP

Høringer med samme aktører

De tre komiteene som holder høringer er Senatets etterretningskomite, Senatets justiskomite og Representantenes hus' etterretningskomite.

Alle tre har i stor grad hatt høringer med de samme aktørene. Blant annet måtte representanter for Facebook, Google og Twitter forklare seg for alle tre i løpet av to dager i månedsskiftet oktober/november.

Demokratenes fraksjonsleder i Senatets etterretningskomite, Mark Warner, sier nå at han vil innkalle de tre selskapene på nytt.

Komitelederen, Republikaneren Richard Burr, har tidligere sagt at han håpet at høringene kunne være avsluttet tidlig på våren.

Mandag ga han tilsynelatende opp det målet og sa at han nå håper komiteen «i det minste» kan komme med anbefalinger om valgsikkerhet før primærvalgene for kongressvalgene starter.

Bortsett fra i Texas holdes de første primærvalgene i mai 2018, så alt tyder på at Kongressen vil holde høringer om Russland og Trump langt inn i neste år.