Både Wall Street Journal og nyhetsbyrået Reuters meldte torsdag kveld at spesialetterforsker Mueller har oppnevnt en storjury i etterforskningen han leder når det gjelder et mulig samarbeid mellom Trumps valgkampteam og Russland i fjorårets presidentvalgkamp.

Utnevnelsen er et viktig skritt i etterforskningen fordi den et signal om Mueller mener at det er grunn til å tro at det har foregått lovbrudd.

Storjury er en egen institusjon innenfor rettsvesenet som bare finnes i USA. I den amerikanske grunnloven heter det at ingen skal stilles for retten for en alvorlig forbrytelse uten at det er vedtatt av en storjury.

Selve navnet har et enkelt opphav. Den har navnet sitt fordi den består av mellom 16 og 23 medlemmer, og er dermed større en de tolv som sitter i en vanlig jury, skriver CNN.

Skal etterforske

Forskjellen fra en vanlig jury er imidlertid stor. I motsetning til i en vanlig rettssak med jury, er ikke arbeidet til en storjury offentlig. Den ledes også av en representant for påtalemyndigheten og ikke av en dommer.

Storjuryen har to jobber; den skal etterforske og den skal avgjøre om det rimelig grunn til å tro at noen har foretatt et lovbrudd før vedkommende kan tiltales.

Arbeidet i storjuryen foregår derfor etter helt andre regler enn en rettssak:

Det er ingen krysseksaminering av vitner.

Det blir ikke fremført bevis fra forsvaret.

De som vitner for storjuryen har ikke rett til å ha advokat til stede.

Arbeidet i en storjury er hemmelig, bortsett fra i spesielle tilfeller.

I noen tilfeller får ikke den som er under etterforskning vite at det er satt ned en storjury.

Fire grunner til bekymring

For Donald Trump gir utnevnelsen av storjuryen fire grunner til bekymring:

1. Mistanke om kriminalitet

Da Mueller ble utnevnt som spesialetterforsker var det for å granske «den russiske regjeringens innsats for å påvirke det amerikanske presidentvalget 2016 og relaterte spørsmål», slik formuleringen til justisdepartementet lød.

Ved å utnevne storjuryen går Mueller et langt skritt videre. Utnevnelsen betyr at Mueller mener det er tilstrekkelig bevis for at det er begått noe kriminelt til å foreta en etterforskning.

Mueller har dermed gått fra å «granske» til å «etterforske», noe som er viktig juridisk skritt.

2. Rett til å stevne

En storjury har rett til å stevne personer som skal vitne og den har også lov til å stevne dokumenter, regnskaper og andre papirer.

For Trump innebærer det at storjuryen kan kreve innsyn i alle papirer knyttet til hans forretningsvirksomhet.

Ingen vet hva det de papirene inneholder, men med Trumps omfattende forretningsvirksomhet spekuleres det i at det finnes transaksjoner som ikke er lovlige.

3. Vitner under ed

De som vitner for en storjury forklarer seg under ed. De kan dermed straffes hvis det senere kan bevises at det har løyet under ed.

For eksempel ble visepresident Dick Cheneys stabssjef, Scooter Libby, for ti år siden dømt til 30 måneders fengsel, blant annet for å ha løyet under ed under sitt vitnemål for en storjury.

Frykten for å bli straffet for å ha løyet under ed, innebærer at de som forklarer seg gjerne er mer ærlige enn i vanlige politiavhør

4. Minner om Watergate

I amerikansk politikk er bruken av storjury mest kjent fra Watergate-saken, som endte med at Richard Nixon i 1974 trakk seg som president.

Der ble sju av Nixons nærmeste medarbeidere tiltalt for å prøve å hindre etterforskningen og en av dem, Dwight Chapin, ble dømt for å ha løyet til storjuryen.

Nixon selv måtte også vitne for storjuryen, et vitnemål som over 30 år senere er blitt offentliggjort.

For Trump er problemet med dagens storjury at den bringer frem minner om Watergate i det amerikanske folk.

Dermed kan storjuryen vokse til å bli et politisk problem for Trump, selv før det eventuelt blir et juridisk problem.

Langt frem til eventuell rettssak

Utnevnelsen av storjuryen innebærer ikke at det er klart at det vil bli avdekket noe straffbart.

Spesialetterforsker Mueller har trolig ønsket seg de ekstra etterforskningsmulighetene han får ved hjelp av storjuryen.

Uansett er erfaringen fra tidligere storjuryer at arbeidet tar tid. Dermed er det grunn til å tro at det vil ta lang tid før det blir klart om noen av Trumps medarbeidere blir tiltalt

Det første halvåret under president Trump har vært preget av en stor mengde lekkasjer, både fra folk i administrasjonen og hans motstandere.

Historien viser imidlertid at det svært sjelden lekkes fra storjuryer. De som lurer på hva den nyutnevnte storjuryen arbeider med, må derfor trolig smøre seg med på tålmodighet.