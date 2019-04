Regjeringspartiet størst – ytre høyre inn i nasjonalforsamlingen

Statsminister Pedro Sanchez har klart å nå sitt første mål, nemlig å bli det største partiet – med rundt 29 prosents oppslutning, etter at 97 prosent av stemmene er talt opp i Spania.

HYLLER STATSMINISTEREN: Tilhengerne av statsminister Pedro Sanchez feirer valgresultatet søndag kveld. Foto: Andrea Comas / AP

Sosialistene får dermed trolig rundt 122 av de 350 plassene i nasjonalforsamlingen. Det konservative partiet PP får 16,69 prosent, som er det dårligste resultatet i partiets historie, skriver El Mundo.

Det omstridte høyrepopulistiske partiet Vox har så langt fått rundt 10 prosent av stemmene, og ytre høyre blir dermed representert i parlamentet for første gang på 40 år, med rundt 24 representanter.

HISTORISK: Lederen for Vox, Santiago Abascal, møtte pressen søndag ettermiddag. Abascal kaller valget historisk. Foto: Oscar Del Pozo / AFP

Ligger an til forhandlinger

Spanske medier melder at det ligger an til koalisjonsforhandlinger før det blir klart om Sanchez kan fortsette som statsminister, skriver NTB.

Venstrepartiet Podemos, som støtter sosialistene, får rundt 14 prosent av stemmene, som vil utgjøre 42 seter.

Sanchez trenger fortsatt støtte fra de moderate separatistene i Catalonia, som ønsker større selvstyre, men ikke løsrivelse, for å nå den magiske grensen på 176 seter.

Opinionsinstituttet Gad3 meldte lenge at blokkene lå på rundt 44 prosent hver, men ved 23-tiden virket det mer sannsynlig at sosialistregjeringen fortsetter enn at de sprikende tre partiene på konservativ side vil vinne fram.

HYLLES: Vox-lederen Santiago Abascal talte til velgerne lørdag kveld. Foto: Oscar Del Pozo / AFP

– Vi kan si til hele Spania at Vox har kommet for å bli. Spania er forent, vi fikk ikke noe flertall, men vi har nok stemmer til å få til en konstitusjonell reform, sier Vox-lederen Santiago Abascal til tilhengerne sine lørdag kveld.

Abascal advarer det konservative partiet PP for å skylde på Vox for deres historisk dårlig valg.

– Vi skal ikke holdes ansvarlig for deres manglende evne til å motsette seg venstre, sier Vox-lederen.

Høy valgdeltagelse

Nærmere 37 millioner spanjoler har tatt til valgurnene, deltagelsen var på 75 prosent noe som betyr en økning på mer enn ni prosentpoeng i forhold til 2016.

I forkant av valget har det vært spesielt stor spenning knyttet til hvor stor oppslutning det høyreorienterte partiet Vox vil få.

Det populistiske partiet har slått seg stort opp, og sjokkert det politiske Spania.

Partiet motsetter seg blant annet multikulturalisme, feminisme og migrasjon, og er framfor alt en motstander av separatister som krever mer selvstyre, eller løsrivelse for Catalonia.

Vox-tilhengere følger med mens resultatene tikker inn på en valgvake i Madrid. Vox er i sterk medvind, og et av slagordene er å «gjøre Spania stort igjen». Foto: Oscar Del Pozo / AFP

Spanske medier omtaler valgkampen som svært polarisert, og dominert av problemer knyttet til en felles spansk identitet, likestilling og fremtiden til Catalonia.

I forbindelse med valget er 92.000 politimenn- og kvinner kalt ut for å sørge for sikkerheten

Meningsmålinger: Sosialistpartiet får flest stemmer

Ulike meningsmålinger i forkant av avstemningen antydet at sosialistpartiet som i dag har statsministerposten, vil lede. Men det er usikkert hvilke blokker som får flertall, ifølge avisen El Mundo.

Den siste meningsmålingen fra Gad2 for RTVA viser at sosialistene (PSOE) ligger an til å få 28,1 prosent av stemmene, mens det konservative partiet (PP) ligger an til å gjøre sitt verste valg noensinne, med 17,8 prosent.

Venstrepartiet Podemos får ifølge undersøkelsen 16,1 prosent, mens det høyreorienterte partiet Vox får 12,1 prosent av stemmene, ifølge meningsmålingen.

SPENNING: Valglokalene i Spania stengte kl. 20.00. Foto: Rafael Marchante / Reuters

I undersøkelsen er 12.900 spanjoler spurt om hva de skal stemme mellom 22. og 27. april.

Det spanske valget skjer kun noen få uker før EUs over 500 millioner innbyggere stemmer i det viktigste EU-valget noensinne.

Pedro Sacnhez er en av få sosialdemokratiske statsministere i Europa, og en valgseier til Partido Socialista vil virke mobiliserende for søsterpartier i andre land før EU-valget i mai.