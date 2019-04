Valg i Spania: Tre grunner til at valget er viktig utenfor Spania

Det er jevnt. Et stort antall velgere har ennå ikke bestemt seg.

Det er nesten noe gammeldags over valg i Europa når de to hovedmotstanderne kommer fra et klassisk høyreparti og et klassisk arbeiderparti.

Pedro mot Pablo

Pedro Sacnhez er en av få sosialdemokratiske statsministere i Europa, og en valgseier til Partido Socialista vil virke mobiliserende for søsterpartier i andre land før EU-valget i mai.

I Pablo Casado har det konservative Partido Popular fått inn nytt og ungt blod. Pablo Casados vektlegging av tradisjonelle familieverdier, skattekutt og spansk enhet virker mer som en søken tilbake enn et forsøk på fornyelse.

Det er nesten et flimmer av filmavis over denne tvekampen.

Syretesten

Når resten av Europa følger ekstra godt med på dette valget, er det likevel fordi både tilhengere og kritikere av EU ser fremover.

Det er tre hovedgrunner.

Valget skjer kun uker før det viktigste EU-parlamentsvalget i unionens historie.

Valget står mellom to kandidater fra to tradisjonelle partier.

Valget kan også gi et nasjonalt gjennombrudd til Vox, et nytt ytre-høyre-parti.

Valget på nytt EU-parlament blir en styrkeprøve mellom de tradisjonelle partiene i Europa og nye utfordrere.

Ytre høyre er bedre organisert og har tydeligere agenda enn før noe annet EU-valg.

De ønsker å endre EU fra innsiden. Det er store forskjeller mellom disse partene, men på noen områder har partiene ofte lignende syn:

Å styrke nasjonalstaten på bekostning av EUs institusjoner

En mer proteksjonistisk økonomi

En langt strengere innvandrings- og asylpolitikk

Beskytte europeiske verdier som de ser som truet av innvandring og særlig islam

Spaniavalget kan gi et nytt tilskudd. Det kan bli et nasjonalt gjennombrudd for det ganske nye ytre-høyre-partiet Vox.

Pedro Sacnhez er en av få sosialdemokratiske statsministere i Europa, og en valgseier til Partido Socialista vil virke mobiliserende for søsterpartier i andre land før EU-valget i mai.

Vox

EU står sterkt i Spania, og Vox er ikke først og fremst et EU-kritisk parti. Nasjonalismen og innvandringskritikken og skepsisen til islam i Europa står likevel ikke tilbake for verken den til Marine Le Pen i Frankrike eller Matteo Salvini.

Lederen Rassemblement National (tidligere Front National) i Frankrike og Italias innenriksminister og leder for ytre høyre partiet Lega, Matteo Salvini har ledet forsøkene på å få samlet Europas ytre høyre i en bred allianse før EU-valget.

Gjør Vox et sterkt valg, og det er mye som tyder på det, har Le Pen og Salvini ganske sikkert allerede skrevet ferdig sine gratulasjoner på Twitter. Det er bare å trykke send.

Catalonia, Spania og regjeringskabal

Pedro Sanchez ble statsminister med støtte fra de katalanske uavhengighetspartiene, og hans dialoglinje med katalanerne er blitt sterkt kritisert av Vox og Partido Popular.

Til slutt var det de katalanske uavhengighetspartiene som tvang frem dette valget da de nektet å støtte Pedro Sanchez' budsjett.

Dette fordi Sanchez nektet å gi Madrids støtte til en ny folkeavstemning om uavhengighet for Catalonia.

En borgerlig seier med en regjering bestående av Partido Popular, Vox og det unge liberale partiet Ciudadanos vil være et tilbakeslag for et dialogbasert svar på krisen i Catalonia.

Også Pedro Sanchez er nå mer var for å hente støtte fra de katalanske uavhengighetspartiene. Dersom det ikke blir et klart flertall for borgerlig side har han større spillerom.

Da kan Sanchez hente støtte både til venstre hos for ytre venstre partiet Podemos eller i motsatt retning. Cidudadons er ikke voldsomt begeistret for Vox og kan være åpne for andre løsninger om de frykter Vox får for stort gjennomslag i en borgerlig regjering.

Ikke lenger kun to partier

Spania er ikke lenger et land dominert av kun to partier, men Brussel vil uansett være fornøyd at det er ett av de to store tradisjonelle partiene får lede ann i forhandlingene om regjeringsdannelse.

Og klarer de de holde kravene om katalansk uavhengighet ut av regjeringskabalen vil det bli møtt med lettelse også i Brussel.

En spansk regjering som er avhenging av ett eller to uavhengighetspartier vil også flytte det katalanske spørsmål litt nærmere Brussel.

Catalonia er et uløst problem EUs toppledere aller helst ønsker at skal forbli et spanske problem, frem til det er løst.