En person er død og flere hundre er arrestert etter protestene som startet sist helg. Søndag deltok tusener av mennesker i de største demonstrasjonene i landet på mer enn 60 år.

Regimet synes nå å ha fått kontroll over opprøret, blant annet ved å stenge tilgangen til sosiale medier.

Selskapet NetBlocks, som holder oversikt over den globale tilgangen til internett, opplyser at sosiale medier som Facebook og Instagram har vært delvis blokkert på Cuba de siste dagene.

- Vi vil aldri gi fra oss retten til å forsvare oss, sier Cubas utenriksminister Bruno Rodrigues. Foto: KATELL ABIVEN / AFP

Sosial medier er det viktigste middelet demonstrantene på Cuba har for å nå ut med sin kritikk av myndighetene.

En talsmann for Facebook sier til nyhetsbyrået Reuters at han er bekymret for at selskapets tjenester på Cuba blir blokkert.

Fortsatt protester

Det cubanske regimet har slått hardt ned på opprøret, blant annet ved å bruke egne brigader ment for hurtig respons. Dette er avdelinger av sivile, som er organisert av myndighetene for å slå ned på demonstrasjoner.

Likevel har det vært flere protester de siste par dagene. Reuters melder nå om demonstrasjoner i forstaden La Guinera i Havanna.

Beboeren Waldo Herrera i Havanna-forstaden La Guinera var vitne til opptøyene der. Foto: Reuters TV

– Demonstrantene kastet stein mot sikkerhetsstyrkene, og de svarte med å skyte mot dem, sier en beboer i området, Waldo Herrera, til Reuters.

En video som Reuters TV har fått tilgang til viser at demonstrantene roper slagord som «ned med kommunismen» og «Frihet for folket på Cuba».

Eksilcubanere demonstrerer

Over hele USA og Latin-Amerika har eksilcubanere de siste dagene demonstrert til støtte for opprøret mot kommunistregimet.

De mest omfattende protestene har funnet sted i Miami, Florida, som har en stor eksilcubansk befolkning.

Demonstrantene blokkerte motorveien Palmetto Expressway, og viste plakater med tekster som «Miami står på Cubas side».

Eksilcubanere i Miami, Florida viser sin støtte til demonstrantene på Cuba. Foto: EVA MARIE UZCATEGUI / AFP

Regjeringene i Chile og Peru har uttrykt sin støtte til demonstrantene på Cuba og ber landets myndigheter om å tillate slike protester.

Men Mexicos president, Andres Manuel Lopez Obrador sier at årsaken til opptøyene er USAs økonomiske boikott av Cuba.

Matmangel og pandemi

Søndagens protester startet i byen San Antonio de los Baños, sørvest for hovedstaden Havanna. Derfra spredte opprøret seg til hovedstaden og til store deler av landet.

– Nå har folk våknet, sier Cuba-kjenneren Ståle Wig, som er forsker i sosialantropologi ved Universitetet i Oslo.

En demonstrant blir anholdt av sivilkledde sikkerhetsstyrker under søndagens oppstand på Cuba. Foto: YAMIL LAGE / AFP

– Det som skjer nå er et uttrykk for en enorm frustrasjon etter flere tiår med undertrykkelse og vanstyre på Cuba, sier han.

Noen av de viktigste inntektskildene i landet har vært turisme og at folk i utlandet sender penger hjem. Begge disse pengeflommene har tørket inn under pandemien.

– Statskassa er tom, sier Wig til NRK.

Samtidig er landet inne i den verste fasen så langt i koronapandemien med nye rekorder i antall smittede og døde.