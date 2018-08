Reddet hval fra fiskegarn

Det var fiskere som meldte fra til myndighetene om at en hval var i nød.

De så hvalen utenfor Puerto Williiams, helt sør i Chile.

Marinen sendte ut fartøyet Alacalufe, som hadde dykkere om bord.

Da skipet kom fram etter omtrent tre timer, så besetningen at hvalen hadde viklet seg inn i et garn som blir brukt til å fange krabber.

Dette er en alvorlig situasjon, opplyser organisasjonen WDC, Whale and Dolphin Conservation.

– De får panikk og kan få store sår og beinbrudd når de forsøker å unnslippe, skriver organisasjonen.

OVERLEVDE IKKE: Denne hvalen i British Columbia ble funnet først etter at den var død. Fiskegarnet den var viklet inn i, ligger ved siden av den. Foto: Darryl Dyck / Ap

Aggressiv og redd

Kapteinen på skipet bestemte at dykkerne skulle forsøke å frigjøre dyret, til tross for at det var risiko knyttet til en slik operasjon.

– Etter litt mer enn en time klarte dykkerne å frigjøre hvalen, til tross for faren ved å være i vannet med ett så stort dyr, opplyser kaptein Cesar Quiroga i en pressemelding fra den chilenske marinen.

I pressemeldingen blir hvalen beskrevet som aggressiv og redd.

I videoen er det mulig å se at hvalen beveger seg voldsomt når dykkerne forsøker å kutte garnet med kniv.

Skjer ofte

WDC skriver at flere hundre tusen delfiner, hvaler og skilpadder blir fanget i fiskegarn hvert år.

Noen av dyrene beveger seg i lang tid med garn viklet tett rundt deler av kroppen.

For mange individer betyr en slik nærkontakt døden. Enten ved at de drukner fordi de sitter fast under vann, eller at de sulter i hjel.

I norske farvann er garn blitt et miljøproblem. Fiskeridirektoratet har siden 1984 fjernet 19.000 fiskegarn.