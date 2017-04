Flere personer er drept, og flere er skadet, etter at en lastebil ble kjørt inn i gågaten Drottninggatan og inn i kjøpesenteret Åhléns midt i Stockholm sentrum fredag ettermiddag.

Reaksjonen strømmer inn fra hele verden.

Europarådets generalsekretær Thorbjørn Jagland sier han er sjokkert over hendelsen i Stockholm.

– Jeg er sjokkert over den triste nyheten fra Stockholm. Dette ser ut som ytterligere et angrep mot våre felles verdier og friheter, nok et angrep på en vibrerende europeisk by, sier Jagland.

Også Russlands president Vladimir Putin sender sine kondolanser til Sverige og til det svenske kongeparet etter angrepet.

– Deres majesteter, vær vennlige å ta imot våre dypeste kondolanser for de tragiske konsekvensene av terrorangrepet i Stockholm. Folket i vårt land kjenner av egen erfaring til den internasjonale terrorismens grusomheter. I denne vanskelige timen lider russerne sammen med det svenske folket, heter det i et telegram fra Putin, ifølge det russiske nyhetsbyrået Interfax.

Statsminister Erna Solberg er sjokkert, og at hennes tanker nå går til pårørende, ofre og dem som jobber med redningsarbeidet.

FNs generalsekretær António Guterres fordømmer angrepet på det sterkeste og håper at den eller dem som står bak, raskt blir pågrepet.

– Vår sympati og medfølelse går til familiene til ofrene og alle dem som er berørte av angrepet. Vi håper at de skadede raskt kommer seg, og at de ansvarlige for angrepet blir pågrepet og får sin straff, sier Guterres via sin pressesekretær.

Andre som uttrykker sin medfølelse, er finansminister Siv Jensen og president i Europakommisjonen Jean-Claude Juncker.

