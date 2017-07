Rapport om barna i Mosul: – De smilte nesten aldri

I flyktningleiren Hamam al-Alil sør for Mosul bor det mange barn, men det er lite lek og latter, ifølge rapporten.

Barna preges av å ha levd i en by som har vært erobret av IS de siste tre årene, i det som beskrives som en av de mest brutale krigene i nyere tid.

Ni av ti barn har opplevd å miste noen de er glad i og mange frykter daglig for familien sin.

Ødelagt barndom

– Det var skremmende hvor innadvendte og tilbaketrukne barna var blitt. De smilte nesten aldri. Det er som om de har mistet evnen til å være barn, forteller Marcia Brophy. Hun er psykolog og seniorrådgiver for Redd Barna innen mental helse og psykososial støtte i Midtøsten.

MISTET EVNEN TIL Å VÆRE BARN: Barn som vokser opp i Mosul må forholde seg til matmangel, våpen i gatene og at IS forsøker å omvende de, sier Redd Barna. Foto: Felipe Dana / AP

Barna har måttet forholde seg til matmangel, eksplosjoner og våpen i gatene, og at IS kom til skolene for å omvende dem. Store deler av byen er bombet i grus.

Verdens helseorganisasjon (WHO) mottar også stadig meldinger om angivelig bruk av kjemiske våpen, særlig i Mosul.

Lagt i grus

I begynnelsen av juni anslo FNs barnefond (Unicef) at det fortsatt var 100.000 barn inne i Mosul, mens over 5 millioner irakiske barn har behov for humanitær hjelp.

IS erobret Mosul i 2014, og i oktober i fjor innledet irakiske regjeringsstyrker, støttet av flere militsgrupper og den USA-ledede koalisjonen mot IS, en offensiv for å gjenerobre byen.

Store deler av byen er siden lagt i grus, men rundt 300 IS-krigere holder fortsatt stand i gamlebyen.

ANGST: 100.000 barn skal fortsatt være i Mosul. Nesten alle barna Redd Barna har intervjuet alvorlige stressymptomer, sier rapporten. Foto: Bram Janssen / AP

Langvarige helseproblemer

Redd Barna anslår at over halvparten av de rundt 630.000 som har flyktet fra Mosul siden offensiven startet, er barn.

Organisasjonen har intervjuet 65 av barna og nesten alle viste alvorlige stressymptomer, går det fram av rapporten. Nå håper de å skape økt bevissthet rundt de mentale og psykososiale problemene som kommer til å prege den neste generasjonen Mosul-innbyggere.

Opplevelsene barna er utsatt for gir dem økt risiko for en rekke helseplager som hjertesykdommer, depresjon, angst, diabetes og selvskading.

– Disse barna kommer ikke til å heles i løpet av uker eller måneder. De trenger full støtte i årene som kommer, sier Brophy.

Ønsker hevn

Barna lever i konstant frykt for å dø eller for å bli straffet av IS.

– Faren min ble drept av IS fordi han var politimann. De drepte sju av familiemedlemmene mine. Når jeg blir stor skal jeg bli soldat og ta hevn, sier ti år gamle Rami. Han ble tatt ut av skolen av sin onkel etter at IS oppmuntret barna til å slåss og krige.

– De sa at det var greit å drepe andre mennesker. De lærte dem å hate verden. Vi må lære barna at krig og hevn ikke kommer til å hjelpe dem, sier Ramis onkel Ahmed.