Elon Musks selskap Space X skjøt i går kveld opp verdens kraftigste romrakett, Falcon Heavy.

Milliarder av år

Elon Musks personlige røde Tesla fra 2008 var med i lasten.

Nå svever den i verdensrommet, det viser en video som Space X har offentliggjort.

I førersetet sitter en dukke ved navn Starman, iført hvit romdrakt, mens David Bowies Space Oddity er en av låtene på bilens spilleliste.

Bilen skal gå i en elliptisk bane som på et tidspunkt vil være ganske nøyaktig midt imellom Mars og sola. Musk har sagt at bilen vil kunne være i rommet i flere milliarder av år.

Han står også bak selskapet som produserer elbilene.

Mars neste

Raketten som ble skutt opp var 70 meter lang og utviklet med tanke på å frakte mennesker til månen og Mars.

Men før den tid skal raketten testes, og tirsdagens oppskyting var starten på Falcon Heavys jomfruferd.

Oppskytingen skulle skjedd klokken 13.30 lokal tid ved Kennedy Space Center i Florida, men ble imidlertid utsatt flere ganger på grunn av ugunstige vindforhold.

Klokken 21.46 føk raketten omsider til værs.

NRKs utenriksmedarbeider Hallvard Sandberg og Elon Musk kommenterte utskytingen på sosiale medier.

Vellykket

Flere tusen tilskuere fulgte oppfordringen og tok turen til Florida for å se på oppskytingen, som ble sendt direkte på SpaceX' nettsted.

Falcon Heavy satte etter oppskytingen kursen tilbake mot jorda.

Den besto av tre raketter som var satt sammen, og to av dem landet som planlagt på Cape Canaveral.

Den tredje, som skulle landet på droneskipet Of Course I Still Love You i Atlanterhavet, styrtet i Atlanterhavet.

Falcon Heavy er den kraftigste raketten som er bygget siden Apollo-programmet ble avsluttet på 70-tallet.